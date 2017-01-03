DHMİ, Barbaros Şansal'a apronda saldırı hakkında soruşturma başlattı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), hakkındaki gözaltı kararı nedeniyle Kuzey Kıbrıs'tan Türkiye'ye iade edilen modacı Barbaros Şansal'ın havalimanına inişinden sonra apronda uğradığı saldırı hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

DHMİ'nin yaptığı yazılı açıklamada, "Sıkı güvenlik tedbirlerinin her zaman çok titiz bir şekilde uygulandığı Atatürk Havalimanı uçak park alanlarına, yolcu ve görevlilerin haricinde kimsenin ulaşmasına imkân bulunmamaktadır" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, "Genel Müdürlüğümüzün faaliyetleri kapsamında herhangi bir ihmal ve zafiyet kesinlikle söz konusu değildir" ifadesi yer aldı.

Twitter paylaşımları nedeniyle hakkında gözaltı kararı alınan Şansal, Pazartesi akşamı polis nezaretinde uçaktan indirilirken bir grup tarafından darp edilmişti.

Polis, Şansal'a saldıranları güçlükle durdurmaya çalışsa da, sosyal medyada paylaşılan videolarda, Barbaros Şansal'ın yerde yatarken tekmelendiği görülmüştü.

Olayın ardından uçaktaki yolcuların, apron görevlilerinin ya da dışarıdan aprona girmiş olabilecek kişilerin saldırmış olabileceği iddia edilmişti.

Doğan Haber Ajansı (DHA), olayla ilgili 8 kişinin ifadesinin alındığını bildirmişti.

DHA ayrıca, Şansal'ın saldırının ertesi sabahı gözaltına alındığını aktardı.

Barbaros Şansal'ın avukatı Efkan Bolaç, Twitter'dan paylaştığı mesajlarda, "Barbaros Şansal'ın sağlık durumu genel olarak iyi. Beline, kasıklarına ve böbreklerine tekme atılmış; ellerinde ve vücudunda çizikler var" dedi.

Saldırıya tepki gösteren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Twitter üzerinden "Gözaltına alınmış bir şahsın apronda linç edilmesine göz yummak hukukun ve adaletin linç edilmesine göz yummaktır" açıklamasını yaptı. .

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise, "Hukuk devletinde suç varsa hesabı medenice sorulur, şayet hukuk devleti yoksa linç kültürü oluşur! Sonrası ne yazıktır ki kaos, çok yazık" yorumunu yaptı.