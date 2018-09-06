DHMİ: AĞUSTOS AYINDA 22 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

Haber: İbrahim YILDIZ / İSTANBUL, DHA

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), Ağustos ayında yaklaşık 22 milyon 800 bin yolcuya hizmet verildiği açıklandı.



DHMİ İSTATİSTİKLERİ AÇIKLADI

DHMİ Genel Müdürlüğü Basın Müşavirliği, 2018 yılının ağustos ayına ilişkin havayolu, uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Aynı ayda, havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, geçen yılın aynı ayına göre, iç hatlarda yüzde 8,3 azalışla 82.596, dış hatlarda ise yüzde 8,5 artışla 75 bin 687 oldu. Üst geçiş (overflight) trafiği yüzde 14,5 artışla 46 bin 432 olarak gerçekleşti. Havayolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üstgeçişler ile birlikte yüzde 2,2 artışla 204 bin 715\'e ulaştı.

DIŞ HAT YOLCU SAYISI YÜZDE 10 ARTTI

Ağustos ayında Türkiye geneli iç hat yolcu trafiğinde azalma gözlemlenirken, dış hat yolcu trafiğinde artış meydana geldi. Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği yüzde 1,1 azalışla 10 milyon 526 bin 567, dış hat yolcu trafiği ise yüzde 10,8 artışla 12 milyon 258 bin 770 oldu. Söz konusu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği, geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 4,8 artış ile 22 milyon 800 bin 001 olarak gerçekleşti. Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; ağustos ayı itibarıyla iç hatlarda yüzde 3,4 artışla104 bin 719 ton, dış hatlarda yüzde 5,1 artışla 295 bin 658 ton, toplamda ise yüzde 4,7 artışla 400 bin 377 tona ulaştı.



GEÇEN YILA GÖRE ATATÜRK HAVALİMANI\'NDA YOLCU SAYISI DÜŞTÜ

DHMİ tarafından paylaşılan Ağustos ayı verilerine göre Atatürk Havalimanı yolcu trafiği, geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde azalışla 1 milyon 839 bin 848, dış hatta ise yüzde 2 artışla 4 milyon 788 bin 190 olmak üzere toplamda yüzde 0,2 azalışla 6 milyon 628 bin 038 olarak gerçekleşti. İstanbul Sabiha Gökçen Havalmina\'nda ise yolcu trafiği, geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 6 artışla 2 milyon 085 bin 188, dış hatta ise yüzde 12 artışla 1 milyon 225 bin 726 olmak üzere toplamda yüzde 8 artışla 3 milyon 310 bin 914 olarak gerçekleşti.

TATİL BÖLGELERİNDE YOLCU YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Ege ve Akdeniz kıyılarında bulunan İzmir Adnan Menderes, Antalya, Gazipaşa Alanya, Muğla Dalaman, Muğla Milas-Bodrum Havalimanlarında ise 2018 yılı ağustos ayı itibariyle dış hat yolcu sayısında büyük bir artış yaşandı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı yolcu trafiği, geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 0,4 artışla 921 bin 547, dış hatta ise yüzde 13 artışla 464 bin 785 olmak üzere toplamda yüzde 4 artışla 1 milyon 386 bin 332 olarak gerçekleşti. Gazipaşa Alanya Havalimanı yolcu trafiği, geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 36 artışla 71 bin 989, dış hatta ise yüzde 81 artış ile 110 bin 522 olmak üzere toplamda yüzde 60 artışla 182 bin 511 olarak gerçekleşti. Antalya Havalimanı yolcu trafiği, geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 2 azalışla 747 bin 701, dış hatta ise yüzde 18 artışla 4 milyon 091 bin 391olmak üzere toplamda yüzde 15 artışla 4 milyon 839 bin 092 olarak gerçekleşti. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı yolcu trafiği, geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 3 artışla 462 bin 329, dış hatta ise yüzde 52 artışla 322 bin 459 olmak üzere toplamda yüzde 19 artışla 784 bin 788 olarak gerçekleşti. Muğla Dalaman Havalimanı yolcu trafiği, geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 8 artışla 251 bin 235, dış hatta ise yüzde 22 artışla 559 bin 031 olmak üzere toplamda yüzde 17 artışla 810 bin 266 oldu.

