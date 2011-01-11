-DHL'DEN OPERASYON AÇIKLAMASI İSTANBUL (A.A) - 11.01.2011 - DHL Express, İstanbul gümrüklerindeki ''rüşvet ve yolsuzluk'' operasyonuna ilişkin ''DHL'in, soruşturma kapsamında yer alan operasyonla herhangi bir ilgisi yoktur'' açıklamasını yaptı. DHL Express'in yazılı açıklamasında, 220'den fazla ülkede faaliyet gösteren DHL Express'in, tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de operasyon süreçlerini yasa ve yönetmeliklere uygun bir şekilde yürüttüğü belirtilirken, şunlar kaydedildi: ''Yapılan rüşvet operasyonları ile DHL Express Türkiye'nin bağlantılı ve rüşvet operasyonunun bir parçasıymış gibi yansıtılmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda hiçbir şirket yöneticisi ve çalışanı gözaltına alınmamıştır. Konuya ilişkin DHL Express'e ait hiçbir yerde savcılık ve emniyet tarafından arama, ifade alma ve sorgulama işlemi yapılmamıştır. DHL Express bir uluslararası taşımacılık şirketidir. DHL Express taşımacı olarak ödenen hiçbir vergide taraf değildir ve malların vergilerini ödeme yükümlülüğü ticaret yapan alıcı firmalara aittir. DHL'in, soruşturma kapsamında yer alan operasyonla herhangi bir ilgisi yoktur.''