DHL, toplu sözleşmeye itiraz süreci devam ederken 9 işçiyi işten çıkardı!

Türkiye'de Alman sermayeli Deutsche Post DHL adına faaliyet gösteren DHL Express Kargo'da işçiler toplu iş sözleşmesinin şartlarından olan sayısal çoğunluğu sağlayarak Tüm Taşıma İşçileri Sendikası (TÜMTİS) öncülüğünde "çoğunluk tespiti" yaptırdı. Süreç devam ederken şirket hukuki hakkını kullanarak, "çoğunluk tespitine itiraz" etti. İtiraz mahkemede sürerken şirket sendikaya üye 9 işçiyi işten çıkardı. Bunun üzerine sendika eylem yapma kararı aldı. DHL'de süren eylem 10. gününü geride bıraktı.

Şirketin Yenibosna'da bulunan merkez binası önünde eyleme geçen işçiler, işe iadelerin yapılması ve sendika hakkının tanınması talebiyle eylemlerini sürdürüyor. Eylem 17 Temmuz'dan beri sürüyor.

"İşveren sendikalı listesini aldı, işten çıkarmaya başladı"

Eylemlerini sürdüren işçilerin sendikası TÜMTİS'in Genel Örgütlenme Sekreteri Muharrem Yıldırım eyleme ilişkin olarak, "Firma dünyada 470 bin işçiyle faaliyet gösteriyor. Biz 1 yıl önce şirkette örgütlenmeye başlayarak çoğunluğu elde ettik. Bakanlığa başvurduk ve kabul edildi. Kanuna göre şirket de itiraz hakkını kullandı. Şirket, 'Üyelikler bize tebliğ edilmedi. Doğru mu değil mi?' diye itiraz etti. Dava kabul edildi. Bunun üzerine şirkete sendikamıza üye işçilerin listesi gitti. Şirket de üye arkadaşlarımıza baskı yaparak sırayla işten çıkarmaya başladı. Önce 1 kişi sonra 2 en son da 6 kişi işten çıkarıldı.

Yıldırım, işten çıkarmaların sendikaya yönelik olduğunu öne sürerek, "Çıkarılan işçilerin yerine yeni işçiler alındı. Üyelerimize gözdağı olsun diye işten çıkarttılar" dedi. Yıldırım "Sonuç almadan bu mücadeleyi bırakmayacağız" ifadesini sözlerine ekledi.

Şirket yetkilisi yerinde değil

Konuyla ilgili DHL yetkililerinden "yerinde olmadıkları" gerekçesiyle bilgi alınamadı.

Basın açıklaması yapıldı

Yaklaşık 1 yıldır süren sendikalaşma sürecinde sendika yaşanan süreç ve işten çıkarmalarla ilgili kitlesel bir basın açıklaması da yapıldı.

Açıklamada, "Sendikamıza üye 9 işçinin işten çıkarıldığı DHL Express’te direnişimiz sürerken işvereni bir kez daha işten çıkardığı işçileri geri almaya, sendika hakkına saygı göstermeye ve imzaladığı uluslararası protokole uymaya çağırdık" denildi.

TÜMTİS bağlı işçilerin eylemi DHL Express’in Yenibosna’da bulunan genel merkezi önünde, TÜMTİS genel merkezi ve İstanbul 1 No’lu Şube ile Gebze Şube yöneticilerinin katılımı, başka kargo şirketlerinin katkısıyla ve DİSK’e bağlı sendikaların şube başkan ve yöneticilerinin desteğiyle sürüyor.

TÜMTİS Genel Başkanı Kenan Öztürk DHL’nin sendikanın lojistik mücadelesinde de tanıdığını belirterek, “Geçmişte de aynı yöntemleri denediniz ancak 476 gün süren bir direnişin ardından sendikamızla masaya oturmak zorunda kaldınız ve sendikamızla toplu iş sözleşmesi imzaladınız. Şimdi DHL Express’te aynı yöntemi uygulayarak farklı sonuç bekliyorsunuz. Ama asla başarılı olamayacaksınız. İşçiler kazanacak, sendikal mücadele kazanacak” dedi.

Faturayı siz ödersiniz

İşçilere baskı uygulayan şirket yöneticilerine seslenen Başkan Öztürk, “Bugün DHL Lojistikte sendika var ama geçmişte işçinin hakkını engelleyen yöneticiler yok! Yalan yanlış bilgilerle şirketi yönlendirerek işçiyi bu mücadeleden vaz geçiremezsiniz. Emin olun yarın sendika da burada olacak, kapıda bekleyen işçiler de burada olacak ama işçiye düşmanlık edenler burada olmayacak. Faturayı siz ödeyeceksiniz” diye konuştu.

Taahhütlerinizi yerine getirin!

DHL şirketinin, ITF ve UNI Küresel Sendika ile bir protokol imzaladığını bu protokolde şirket hissedarı olan Alman Hükümetinin de imzasının bulunduğunu hatırlatan Öztürk, “DHL şirketi, bu protokol ile dünyanın her yerinde sendika hakkına saygı göstereceğini, sendika üyesi hiçbir işçiye ayrımcılık yapmayacağını taahhüt etmiştir. Ancak yaptıklarıyla hem protokolü hem de Türkiye’deki yasaları çiğnemektedir. Bugün burada yapılan kanunsuz bir uygulamadır. DHL yöneticilerine bir kez daha çağrıda bulunuyoruz; yol yakınken, bu yanlıştan vazgeçin” diye konuştu.

Bu mücadelede yalnız değiliz

Bu mücadelede yalnız olmadıklarını belirten Genel Başkan Öztürk, “5 milyon üyesiyle ITF yanımızda, ETF yanımızda, şirketin merkezinde örgütlü Ver.di sendikası yanımızda… Böyle devam ederseniz dünyanın her yerinde yaptıklarınızı teşhir eder; işçi haklarını çiğnediğinizi, sendika düşmanlığı yaptığınızı anlatırız. Yol yakınken bu yanlıştan vazgeçin; işten çıkardığınız 9 işçi arkadaşımıza işbaşı yaptırın, çoğunluk itirazını geri çekin ve sendikamızla masaya oturun” ifadesini kullandı.