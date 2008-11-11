T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

DHL bu kez çalışanlarını gönderdi

ABD'deki krizin vurduğu kargo devi DHL, ABD'deki DHL ekspres postacılık hizmetinde çalışan 9 bin 500 kişinin işine son verileceğini açıkladı.

11 Kasım 2008 02:00

ABD'deki krizin vurduğu son şirket kargo devi DHL oldu. DHL'in sahibi Alman Posta İdaresi (Deutsche Post), ABD'deki DHL ekspres postacılık hizmetinde çalışan 9 bin 500 kişinin işine son verileceğini açıkladı.

İşten çıkarmalara gerekçe olarak, 1,5 milyar dolara ulaşan zarar gösterildi.

Ekonomik kriz vurdu

Alman Posta İdaresi Yönetim Kurulu üyesi John Mullen, mevcut ekonomik koşullar altında, doğru bir karar aldıklarına inandıklarını söyledi. Deutsche Post, 6 yıl önce DHL’i bünyesine katmış, ancak ABD’deki faaliyetlerde görülen büyük zararın önüne geçememişti.

Deutsche Post, işten çıkarmalarla birlikte, ABD’deki DHL Express ağını yeniden yapılandıracak. ABD'de zarar eden ekspres postacılık hizmetinden 2009 yılının ocak ayı sonunda tümüyle çekilecek olan Deutsche Post, bu ülkeye posta gönderilmesi ve bu ülkeden Almanya'ya posta taşınması faaliyetlerini ise sürdürecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24