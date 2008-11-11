DHL bu kez çalışanlarını gönderdi

ABD'deki krizin vurduğu son şirket kargo devi DHL oldu. DHL'in sahibi Alman Posta İdaresi (Deutsche Post), ABD'deki DHL ekspres postacılık hizmetinde çalışan 9 bin 500 kişinin işine son verileceğini açıkladı.



İşten çıkarmalara gerekçe olarak, 1,5 milyar dolara ulaşan zarar gösterildi.



Ekonomik kriz vurdu



Alman Posta İdaresi Yönetim Kurulu üyesi John Mullen, mevcut ekonomik koşullar altında, doğru bir karar aldıklarına inandıklarını söyledi. Deutsche Post, 6 yıl önce DHL’i bünyesine katmış, ancak ABD’deki faaliyetlerde görülen büyük zararın önüne geçememişti.



Deutsche Post, işten çıkarmalarla birlikte, ABD’deki DHL Express ağını yeniden yapılandıracak. ABD'de zarar eden ekspres postacılık hizmetinden 2009 yılının ocak ayı sonunda tümüyle çekilecek olan Deutsche Post, bu ülkeye posta gönderilmesi ve bu ülkeden Almanya'ya posta taşınması faaliyetlerini ise sürdürecek.

