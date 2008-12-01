DHL Amerika’da 9.500 kişiyi daha işten çıkardı

DHL’in Amerika merkezinin bulunduğu 13 bin nüfuslu Wilmington kenti üzgün. Wilmingtonlular, en büyük işverenleri DHL’in 9500 kişiyi daha işten çıkarma kararıyla sarsılmış durumda.



Alman lojistik devi Deutsche Post sahibi olduğu DHL şirketi Amerika’daki 9,500 elemanını daha işten çıkaracağını açıkladı. DHL şirketi, bu yıl zarar etmeye başlayınca daha önce de 5,400 kişinin işine son verileceğini duyurmuştu. İşlerini kaybedenlerin birçoğu, şirketin Amerika’daki merkezinin bulunduğu Ohio eyaletinin Wilmington kentinde yaşıyor.



13 bin nüfuslu Wilmington kenti çok üzgün. Her ne kadar uyarı sinyalleri gelmiş olsa da Wilmingtonlular, en büyük işverenleri DHL’in binlerce kişiyi işten çıkarma kararıyla sarsılmış durumda. Ohio Valisi Ted Strickland, işlerini kaybedenlere yardım edebilmek için yerel yöneticilerle görüşüyor. Vali, işsiz kalacak binlerce kişinin meslek içi eğitim alması için federal fonlardan yararlanmak istiyor. Vali, “Çok sıkıntılı günler yaşıyoruz. Bu durumla başa çıkmak için olağanüstü çaba sarfetmemiz gerekiyor,” diyor.



Bir süre önce sakat kalan DHL çalışanı Dervin Bostic, meslek içi eğitimi çare olarak görmüyor ve işini kaybetmenin kendisi için yıkım olacağını söylüyor. Bostic, “Ayağım hareket kabiliyetinin %50’sini kaybetti. Ailemi nasıl geçindireceğimi bilmiyorum,” diyor. DHL’in atacağı adımın etkileri çok ciddi olabilir. Yerel yöneticiler, bölgede en az 18 şirketin, hızlı taşımacılık ve posta şirketi DHL’le doğrudan iş yaptıklarını söylüyor. Wilmington Belediye Başkanı David Raizk, önlerinde çok zorlu bir darboğaz olduğunu söylüyor. Raizk, “Bu kasabayı terk etmeyeceğiz. Burada inanılmaz bir toplum var, harika insanlar yaşıyor. Hepimiz elele verip bu zor günleri atlatmaya çalışacağız,” diye konuşuyor.



DHL’in bu yıl ekonomik kriz nedeniyle 1.5 milyar dolar kaybedeceği tahmin ediliyor. Wilmington sakinleriyse, ailelerinin karşı karşıya kalacağı zararı ölçmenin çok daha zor olduğunu söylüyor.

