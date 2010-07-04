DHKP/C soruşturmasında tuhaf sorular

T24 - Konya Ereğli'deki DHKP/C operasyonunda gözaltına alınanlara "Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını anma etkinliği ve 1 Mayıs'a katıldın mı?", "Ali Asker konserine gittin mi?", "Mesajlarında devrimi övücü sözler kullandın mı?" şekliden ilginç sorular soruldu.



Konya Ereğli’de, bir anne 19 yaşındaki oğlu hakkında şikâyette bulununca yasadışı "Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi"ne (DHKP/C) yönelik soruşturma başlatıldı.



Radikal gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre ilçedeki Ereğli 78’liler Derneği’ne gidip gelenlerin tamamına yakınını kapsayan soruşturmadaki şüphelilerin bir bölümü Özgürlük ve Dayanışma Partisi’ne (ÖDP) üye. İfadesi alınan şüphelilere 1 Mayıs kutlamasına, YÖK protestosuna, yurttaki bir yemek boy-kotuna katılıp katılmadıkları ve Ali Asker konseriyle 1980’de öldürülen sol görüşlü Veli Eskin’in baba evine gidip gitmedikleri soruldu. Bir evdeki Deniz Gezmiş fotoğraflarına el konuldu. Yapılan baskınlarda ikisinin bozuk olduğu ileri sürülen dört tabance ele geçirilirken yedi şüpheli ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşşebbüs’ iddiasıyla tutuklandı.





Anne şikâyetiyle soruşturma başlatıldı





Ereğli’de polis, geçen ay DHKP/C’ye operasyon başlattı. Operasyonun merkezi adresi, Ereğli 78’liler Derneği’ydi. Dokuz şüpheli 24 Haziran’da Konya 7. Sulh Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkeme sorgusuna göre, şüphelilerden Fatih D.’nin annesi emniyete başvurarak, oğlunun DHKP/C ile ilişkili olduğunu ve Yunanistan’a gitmek istediğini ileri sürdü. İhbar doğrultusunda DHKP/C’ye yönelik olarak başlatılan soruşturma, zamanla, 19 yaşındaki Fatih D.’nin de devam ettiği 78’liler Derneği’ne sıçradı.



Fatih D., Yürüyüş adlı DHKP/C’nin legal yayın organı olduğu öne sürülen dergiyi okuduğunu söyledi. Sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta, DHKP/C hakkında bilgilerin yer aldığı iddia edilen, ‘Örgütüm Al Beni, Halkımla Yeniden Yarat’ adlı gruba üye olup olmadığı soruldu. Bu sorular dışında, ne Fatih D.’ye ne diğer şüphelilere DHKP/C ile ilgili bir soru sorulmadı.





1 Mayıs’a katıldı





Sorgulamada şüphelilere sorulan sorularla iddialar şöyle:



Boran A: 27 yaşındaki Boran A.’ya 78’liler Derneği’nde liselilerin örgütlenmesi öğrencilerle görüşüp görüşmediği, Mahir Çayan ve arkadaşlarının anma etkinliğine ve 1 Mayıs’a katılılıp katılmadığı, 1 Mayıs’ta slogan atıp atmadığı, Ali Asker konserine gidip gitmediği soruldu. Evinden, ikisinin kullanılamaz halde olduğu belirtilen dört silah çıktı.



Deniz İ: Bilgisiyarından çıkan Deniz Gezmiş, Yılmaz Güney ve Ernesto Che Guevera görüntüleri, 1 Mayıs’ta attığı slogan, Veli Eskin’in evini ziyaret, sorular arasındaydı. İzmir’de oturan şüpheli Mehmet D.’den, 1 Mayıs’ta kullanmak üzere, Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan’ın fotoğraflarının bulunduğu pankartları neden istediği; Facebook’ta, ‘Ereğli Devrimci Genç’ diye sayfa açıp açmadığı soruldu.



Mehmet D: İzmir’de oturan, 37 yaşındaki Mehmet D., soru üzerine, ilçedeki ulusalcı yapılanmaya karşı 78’liler Derneği’ni kurduklarını, Eskin’in evini ziyaret ettiklerini söyledi. DHKP/C iddiasına ‘senaryo’ dedi.



Mehmet K: 19 yaşındaki liseli Mehmet K.’nın, katıldığı 1 Mayıs kutlaması ve Ali Asker konseri ile Veli Eskin’in ailesini ziyareti, suçlamalar arasında yer aldı. Bir soruya karşılık, “Mesajlaşmalarında devrimi övücü sözler kullandığım doğrudur” dedi.



Mehmet Nazım A: Liseli mezunu, 24 yaşındaki Mehmet Nazım A.’ya, 78’liler Derneği adına, CHP’de yapılan 1 Mayıs toplantısına katılıp katılmadığı, 1 Mayıs’ta megafonla “Dev-Genç” diye slogan atıp atmadığı soruldu. Soru üzerine, “Örgütle irtibatımın nasıl kurulduğunu anlayamadım” dedi.



Sercan G: Öğrencisi olduğu Sinop Üniversitesi’nde eyleme katılıp katılmadığı soruldu. Yanıtı, şöyleydi: “Katılmadım. Böylesi durumda okuldan uzaklaştırılıyoruz. Belediyenin desteklediği çevre mitingine ve 1 Mayıs’a katıldım. Okulda, yurtta yemek fiyatlarının yüksek olması nedeniyle tepki gösterdiğimiz doğrudur...”



Ulaş G: 78’liler Derneği’nde gençlik sorumlusu olan Ulaş G.’ye, 1 Mayıs’a, Gezmiş anmasına katılıp katılmadığı soruldu.



Yunus Emre Ç: Selçuk Üniversitesi’nde okuyan Yunus Emre Ç.’ye, Konya’daki YÖK protestosuna neden katıldığı, evinde çıkan Gezmiş’e ilişkin kitabın içeriği yöneltildi.



Mahkeme; Sercan G. ve Yunus Emre Ç. dışındaki sanıkları serbest bırakırken, diğerlerini tutukladı. Şüpheliler için, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.



ÖDP Konya İl Başkanı Bayram Çalık, “Şüpheliler DHKP/C operasyonu diye alındılar ama alakası yok. 78’liler Derneği, Ereğli’de devrimcileri toparlamak için kuruldu. Ereğli’de yüksbelen bir sol siyaset vardı. Konya’da yapılamayan 1 Mayıs iki yıldır Ereğli’de yapılıyordu. 1 Mayıs görkemli geçmişti. Bunu bastırmak için operasyon düzenlediler.”





