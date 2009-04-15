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DHKP/C operasyonunda alınanlardan 9’u tutuklandı

15 Nisan 2009 15:38



Trabzon, Rize ve İstanbul'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda terör örgütü DHKP/C ile irtibatlı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 11 Nisanda Trabzon, Rize ve İstanbul'da çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucu, terör örgütü DHKP/C ile bağlantıları bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 9 kişi, Erzurum CMK 250. maddesi ile yetkili ve görevli Cumhuriyet savcılığı tarafından yapılan sorgularının ardından mahkemeye sevk edildiler.

Söz konusu kişiler, 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından terör örgütüyle bağlantılı olmak, yardım ve yataklık suçlarından tutuklanarak, Erzurum Kapalı Cezaevine gönderildiler.

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