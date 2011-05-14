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DHKP/C OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA İSTANBUL (A.A)

14 Mayıs 2011 10:07

-DHKP/C OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA İSTANBUL (A.A) - 14.05.2011 - İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 38 kişiden 4'ü tutuklandı, 18'i serbest bırakıldı, 16 kişinin nöbetçi mahkemedeki sorgusu sürüyor.  Gözaltında tutuldukları Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirilen 12'si kadın 38 kişi, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk ve diğer savcılar tarafından sorgulandı. Bu kişilerden 24'ü ''terör örgütü üyesi olmak'' suçundan tutuklanmaları istemiyle İstanbul Nöbetçi 13. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edildi, 14 kişi ise serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemedeki sorguları gece yarısına dek süren 8 kişiden 4'ü tutuklandı, 4 kişi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. 16 kişinin nöbetçi mahkemedeki sorgusu ise sürüyor. 

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