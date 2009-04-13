DHKP/C operasyonu: 9 gözaltı





Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bu kentin yanı sıra İstanbul ve Rize'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda DHKP/C mensubu olduğu iddia edilen 9 şüpheli yakalandı.



Yapılan açıklamaya göre Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Trabzon'un yanısıra Rize ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucu DHKP/C örgütüyle irtibatlı oldukları ileri sürülen 9 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda örgütsel doküman, toplatma ve yasaklama kararı bulunan yayınlar, CD'ler, digital bellek ve bilgisayarlara el konuldu. Şüphelilerin soruşturmayı yürüten Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecekleri açıklandı.

