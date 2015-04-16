T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHKP-C'ye yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Zanlıların üzerinde bulunan belgelerde, iktidar milletvekilleri ve TÜSİAD üyelerine yapılacak saldırılara öncelik verilmesinin istendiği belirtildi

16 Nisan 2015 23:37

İstanbul'da terör örgütüne yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Yenibosna otobüs duraklarında eylem hazırlığında olan 2 şüpheli yakalandı. Emniyet Müdürlüğü, gözaltına alınan şüphelilere ait flash diskteki dokümanlarda, örgüt üyelerinden, iktidar milletvekilleri, TÜSİAD üyeleri, emniyet, askeriye ve MİT binalarına yapılacak saldırılara öncelik verilmesinin istendiğini açıkladı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü polislerinin DHKP-C terör örgütüne yönelik yaptığı takipli çalışma sonucunda, pazartesi günü Yenibosna Otobüs duraklarında eylem hazırlığında olduğu belirtilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

 

3 günlük sorgunun ardından tutuklandılar

 

Şüphelilerin üzerinde bir hard disk ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Şüphelilerden elde edilen hard disk polis ekipleri tarafından incelenmeye alındı. Yapılan ilk incelemede hard disk içerisinde bulunan belgelerde örgüt üyelerinden, iktidar milletvekilleri, TÜSİAD üyeleri, emniyet, askeriye ve MİT binalarına yapılacak saldırılara öncelik verilmesinin istendiği belirtildi.     

Polis ekipleri tarafından yaklaşık 3 gün ifadelerine başvurulan şüpheliler, dün çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği ifade edildi

ETİKETLER

dhkp cgözaltısaldırı iddiası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24