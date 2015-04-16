DHKP-C'ye yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

İstanbul'da terör örgütüne yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Yenibosna otobüs duraklarında eylem hazırlığında olan 2 şüpheli yakalandı. Emniyet Müdürlüğü, gözaltına alınan şüphelilere ait flash diskteki dokümanlarda, örgüt üyelerinden, iktidar milletvekilleri, TÜSİAD üyeleri, emniyet, askeriye ve MİT binalarına yapılacak saldırılara öncelik verilmesinin istendiğini açıkladı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü polislerinin DHKP-C terör örgütüne yönelik yaptığı takipli çalışma sonucunda, pazartesi günü Yenibosna Otobüs duraklarında eylem hazırlığında olduğu belirtilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

3 günlük sorgunun ardından tutuklandılar

Şüphelilerin üzerinde bir hard disk ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Şüphelilerden elde edilen hard disk polis ekipleri tarafından incelenmeye alındı. Yapılan ilk incelemede hard disk içerisinde bulunan belgelerde örgüt üyelerinden, iktidar milletvekilleri, TÜSİAD üyeleri, emniyet, askeriye ve MİT binalarına yapılacak saldırılara öncelik verilmesinin istendiği belirtildi.

Polis ekipleri tarafından yaklaşık 3 gün ifadelerine başvurulan şüpheliler, dün çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği ifade edildi