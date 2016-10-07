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DHKP-C'nin üst düzey sorumlusu olduğu öne sürülen C.S.E. ve 7 kişi tutuklandı

Eş zamanlı operasyonla 8 kişi gözaltına alınmıştı

07 Ekim 2016 18:18

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, DHKP-C'nin Türkiye sorumlularından olduğu öne sürülen C.S.E ve örgüt içi bağlantısı olduğu belirlediği 7 kişi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

DHA’nın haberine göre, polis ekipleri yaptığı fiziki ve teknik takip sonucunda örgüt yöneticilerinden C.S.E.'nin örgüt içinde sorumlu düzeyde olduğunu ve yurtdışı yapılanmasıyla ilgilendiğini belirlediği ve yurt dışında ve Türkiye'de bulunan örgüt yöneticileriyle görüşmeler sağladığını ortaya çıkardığı iddia edildi. Bunun üzerine harekete geçen TEM ekipleri çeşitli adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Yapılan operasyonda C.S.E. ve örgüt içi bağlantısı olduğu belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.

 

“Örgütün farklı birimlerinde görevliler” iddiası

 

Şüphelilerin yapılan detaylı incelemesinde C.S.E.'nin emirleri doğrultusunda örgütün belirlediği kişileri cezalandırma eylemlerine karıştıkları ve talimatlar doğrultusunda korsan gösteriler düzenledikleri iddia edildi. Polis ekipleri, gözaltına alınan şüphelilerden M.C.'nin örgütün para ilişkilerini kontrol ettiği ve örgüt adına zorla para topladığı, S.F., İ.A., G.K. ve A.T.'nin eylem yapan grupta yer aldıkları, Ç.A.ile C.K.'nın ise örgütün bölgesel yapılanmasında bulundukları ileri sürüldü.

 

8 kişi tutuklandı

 

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan 8 kişi, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. C.S.E., M.C., S.F., İ.A., G.K., A.T., Ç.A. ve C.K. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

 

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