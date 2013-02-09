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DHKP-C'den Didem Tuncay'ın ailesine özür

Örgüte yakın bir sitede yayınlanan bildiride 'Didem Tuncay'dan, ailesinden, halkımızdan ve basın emekçilerinden özür diliyoruz' denildi

09 Şubat 2013 16:00

DHKP-C Ankara'nın ABD Büyükelçiliği'nde meydana gelen canlı bomba saldırısında yaşamını yitiren güvenlik görevlisi Mustafa Akarsu ile aynı saldırıda yaralanan ve sağ gözünü kaybeden Didem Tuncay hakkında  bir açıklama yayınladı. Açıklamada Tuncay ve ailesinden özür dilendi. Örgüt ayrıca istemeleri dışında Tuncay'ın hastane masraflarını karşılayabileceklerini belirtti.


Bildiride "Tüm hassasiyetimize rağmen hiçbir şekilde hedefimiz olmayacak gazeteci olduğu söylenen Didem Tuncay da eylemde yaralanmıştır. İstemeyerek neden olduğumuz bu yaralanmadan dolayı Didem Tuncay'dan, ailesinden, halkımızdan ve basın emekçilerinden özür diliyoruz. Didem Tuncay'ın bir an evvel sağlığına kavuşmasını istiyoruz. Didem Tuncay ve ailesinin kabul etmesi durumunda tüm hastane masraflarını karşılayacağımızı belirtmek istiyoruz." denildi.

Ayrıca elçiliğin personel kapısının sivil halka zarar vermemek için seçildiğini belirtildi.

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