DHKP-C yöneticisi Musa A. Almanya'da yakalandı

Almanya'da, DHKP-C'nin üst düzey yöneticisi Musa A'nın "yabancı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla yakalandığı bildirildi.

Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 55 yaşındaki Hollanda vatandaşı Musa A'nın Hamburg'da yakalandığı belirtildi. Zanlının, DHKP-C'nin Avrupa yapılanmasının hiyerarşisinde yer aldığı ve profesyonel kadroda örgüt liderlerinin talimatıyla çeşitli görevleri yerine getirdiği ifade edildi.

Açıklamada, zanlının en son DHKP-C'nin "Avrupa sorumlusu" olduğu aktarıldı. Açıklamada, Musa A'nın söz konusu pozisyonu ile Avrupa genelinde örgütün yöneticilerini sevk ve idare ettiği, bunları takip ettiği ve yönetici kadroları atadığı ifade edildi. Zanlının en önemli görevinin ise "terör örgüt için mali kaynak bulmak için talimatlar vermek" ve "bağış paralarını teslim almak" olduğu aktarılan açıklamada, Musa A'nın bugün tutuklama talebi ile hakim karşısına çıkarılacağı kaydedildi.