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DHKP-C ve IŞİD'e 1 Mayıs operasyonu; gözaltılar var

Operasyon kapsamında el yapımı patlayıcılar ele geçirildi

29 Nisan 2016 12:10

İstanbul'da terör örgütleri DHKP-C ve IŞİD'e yönelik helikopter destekli iki ayrı operasyon düzenlendi.

DHA'nın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Mayıs'ta yaşanabilecek olumsuzluklara karşı terör örgütü DHKP-C üyesi oldukları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde tespit edilen 10'a yakın adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Çevik kuvvet ekiplerince alınan geniş güvenlik önlemleri altında gelinen adreslere, özel harekat polislerinin öncülüğünde girildi. Operasyon sırasında polis helikopteri bölgede uçarak koordinasyonu sağladı.

Operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve gösterdikleri yerlerde aramalar yapıldı. Aramalar sırasında bir adet el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildiği bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından IŞİD terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için düzenlenen operasyonda ise Bayrampaşa ve Çatalca'da tespit edilen 6 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında bazı şüpheliler gözaltına alınırken, şüphelilerin evlerindeki arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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