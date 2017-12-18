DHKP-C ÜYELİĞİ İDDİASIYLA 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çağlayan\'da bulunan Halkın Hukuk Bürosu\'na düzenlediği operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan Avukat Y.T. ile E.Y. ve G.S.\'yi yakalayarak gözaltına aldı. TEM ekipleri hukuk bürosunda bir süre arama yaptı. Gözaltına alınan 1\'i avukat toplam 3 kadın sorgulanmak üzere Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Terör örgütü DHKP-C üyeliği iddiasıyla sorgulaması yapılan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



