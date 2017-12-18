T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHKP-C üyeliği iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çağlayan'da bulunan Halkın Hukuk Bürosu'na düzenlediği operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan Avukat Y

18 Aralık 2017 21:38

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çağlayan\'da bulunan Halkın Hukuk Bürosu\'na düzenlediği operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan Avukat Y.T. ile E.Y. ve G.S.\'yi yakalayarak gözaltına aldı. TEM ekipleri hukuk bürosunda bir süre arama yaptı. Gözaltına alınan 1\'i avukat toplam 3 kadın sorgulanmak üzere Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Terör örgütü DHKP-C üyeliği iddiasıyla sorgulaması yapılan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KENARLIİSTANBULDHAİSTANBUL Terörle MücadeleMüdürlüğüHalkın Hukuk BürosuAvukatTEMGözaltınaVatan CaddesiTerörle MücadeleTerörDHKPC

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24