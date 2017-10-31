DHKP-C şüphelisi Karabük'te yakalandı

KARABÜK, (DHA)- İSTANBUL 7\'nci Sulh Ceza Hakimliği\'nce, \'DHKP/C silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan E.E., Karabük\'te gözaltına alındı.
\'DHKP-C silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan aranan E.E.\'nin, Karabük\'e geldiği ihbarı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Adresi tespit edilen şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, İstanbul\'dan gelen polis ekiplerine teslim edildi.