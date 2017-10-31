T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHKP-C şüphelisi Karabük'te yakalandı

KARABÜK, (DHA)- İSTANBUL 7'nci Sulh Ceza Hakimliği'nce, 'DHKP/C silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan E

31 Ekim 2017 16:10

KARABÜK, (DHA)- İSTANBUL 7\'nci Sulh Ceza Hakimliği\'nce, \'DHKP/C silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan E.E., Karabük\'te gözaltına alındı.
\'DHKP-C silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan aranan E.E.\'nin, Karabük\'e geldiği ihbarı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Adresi tespit edilen şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, İstanbul\'dan gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KARABÜK DHASulh Ceza HakimliğiKarabükEmniyet Müdürlüğü Terörle MücadeleAdresi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24