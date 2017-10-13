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 DHKP-C SORUŞTURMASINDA 11 TUTUKLAMA

* Tutuklananlar arasında Gezi Eylemleri sırasında elindeki sapanla polise taş atarken görüntülenen Emine Cansever de var

13 Ekim 2017 20:42

* Tutuklananlar arasında Gezi Eylemleri sırasında elindeki sapanla polise taş atarken görüntülenen Emine Cansever de var.

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA
Taksim’de Gezi Eylemleri sırasında elindeki sapanla polise taş atarken görüntülenen Emine Cansever ve beraberindeki 10 kişi,  DHKP-C terör örgütü üyeliğinden tutuklandı. 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu\'nca DHKP/ C silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan Emine Cansever\'in de aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği de Emine Cansever ve diğer 10 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. 
 

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