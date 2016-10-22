DHKP-C operasyonunda 5 tutuklama

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde DHKP-C’ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'inin tutuklandığı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlüklerine bağlı ekiplerin, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordinesinde çalışma yaptığı, Sultangazi'de DHKP-C'nin mahalli alan sorumluları ile mahalli alan yapılanmasında faaliyet yürüten şüphelileri tespit ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Terör örgütünün Sultangazi ilçesinde etkinliğini yitirmesi ve halkın örgüte destek vermemesinden dolayı taban bulma arayışında olan, aynı zamanda iç karışıklık çıkartarak tekrar güçlü oldukları algısı yaratmaya çalışan, terör örgütü adına faaliyet gösteren 6 şahıs yakalanmış, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 1 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştır" denildi.