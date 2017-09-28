DHKP-C operasyonunda 11 tutuklama

Ümit TÜRK/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL\'da DHKP-C terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan sorumlu düzeyde oldukları iddia edilen 11 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında örgütün Akdeniz bölge sorumlusu olduğu iddia edilen D.Ö., de yer aldı.

İstanbul\'da DHKP-C terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda geçtiğimiz hafta gözaltına alınan sorumlu düzeyde oldukları iddia edilen 11 kişi tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen şüpheliler “Terör örgütü yöneticiliği ve üyeliği\" suçlamasıyla tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Savcılık sevk yazısında, şüphelilerden D.Ö.\'nin DHKP-C terör örgütünün Akdeniz bölge sorumlusu olduğu, S.Ö.\'nün örgütün yurtdışı merkez komite ile şifreli yazışma yapan, kurumlara getirilen notları şifreleyen ve yurtdışına gönderen kişi olduğu ve aynı zamanda örgütün Hatay sorumlusu olduğu iddia edildi. Savcılığın sevk yazısında şüpheli C.A.\'nın ise örgütün Kamu Emekçileri Cephesi (KEC)\'ne bağlı \'Halkın Sağlıkçıları\' biriminin sorumlusu olduğu ileri sürüldü. Şüphelilerden B. K.\'nin de örgütün yurtdışı merkez komitesinden gelen talimat doğrultusunda hareket ettiği, diğer terör örgütleri ve yasal kurumlar ile iletişim kurmak için oluşturulan \'Solla İlişkiler Komitesi\'nden sorumlu kişi olduğu iddia edildi. Sevk yazısında diğer şüphelilerin de örgütün çeşitli kademelerinde görev aldıkları belirtildi. Sevk yazısında şüphelilerin gizli tanık ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan başka şüpheliler tarafından teşhis edildiği kaydedildi.

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği\'nde sorguları yapılan 11 şüpheliden D.Ö., S.Ö., C.A., ve B.K., \"Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme\" suçlamasıyla diğer 7 kişi ise \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

