DHKP-C davasında 9 sanığa tahliye

Bursa, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya ve Çanakkale’de, Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi'nin (DHKP-C) memur yapılanması Devrimci Memur Hareketi’ne yönelik düzenlenen operasyonun ardından, Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanan davanın ilk duruşmasında tutuklu 9 sanık tahliye edildi.

Türkiye genelindeki DHKP-C operasyonları kapsamında, 19 Şubat 2013'te Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Bursa, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya ve Çanakkale'de, DHKP-C'nin memur yapılanması Devrimci Memur Hareketi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Bursa'da 6, Balıkesir'de 3, Kütahya'da 1, Eskişehir'de 1 ve Çanakkale'de 3 kişi gözaltına alınarak, kişinin de ifadesine başvuruldu.

Emniyetteki ifadeleri tamamlanan şüphelilerden Derviş L., Mustafa T., Özgür Y., İsmail D., Emin Ali M., Gökhan T., Mehmet Cafer K., Erdoğan K. ve Ferhat D. 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

İlk duruşmada tahliye

Şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın tamamlanmasından sonra Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 9'u tutuklu toplam 16 kişi hakkında dava açıldı.

Dün sabah saatlerinde başlayan davanın ilk duruşması gece yarısına kadar sürdü.

Sanıklar yöneltilen suçlamaları kabul etmezken beraatlerini talep etti. 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklu bulunan Derviş L., Mustafa T., Özgür Y., İsmail D., Emin Ali M., Gökhan T., Mehmet Cafer K., Erdoğan K. ve Ferhat D.'nin savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti sanıkların tahliyesine karar verdi.

KESK yürüyüş düzenledi

Duruşma eksikliklerin giderilmesi için 18 Kasım tarihine ertelenirken arkadaşlarına destek vermek amacıyla Kent Meydanından Adliye Sarayı’na kadar yürüyen KESK üyeleri ve KESK Genel Başkanı Lami Özgen 'arkadaşlarımızın suçsuzluğu ispat edilmiştir' dediler.