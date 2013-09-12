T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHKP-C davasında 9 sanığa tahliye

DHKP-C operasyonlarında tutuklanan 9 sanık, ilk duruşmada tahliye edildi; ikinci duruşma 18 Kasım'da yapılacak

12 Eylül 2013 16:00

Bursa, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya ve Çanakkale’de, Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi'nin (DHKP-C) memur yapılanması Devrimci Memur Hareketi’ne yönelik düzenlenen operasyonun ardından, Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanan davanın ilk duruşmasında tutuklu 9 sanık tahliye edildi. 
Türkiye genelindeki DHKP-C operasyonları kapsamında, 19 Şubat 2013'te Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Bursa, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya ve Çanakkale'de,  DHKP-C'nin memur yapılanması Devrimci Memur Hareketi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Bursa'da 6, Balıkesir'de 3, Kütahya'da 1, Eskişehir'de 1 ve Çanakkale'de 3 kişi gözaltına alınarak, kişinin de ifadesine başvuruldu.
Emniyetteki ifadeleri tamamlanan şüphelilerden Derviş L., Mustafa T., Özgür Y., İsmail D., Emin Ali M., Gökhan T., Mehmet Cafer K., Erdoğan K. ve Ferhat D. 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
 

İlk duruşmada tahliye

 
Şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın tamamlanmasından sonra Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 9'u tutuklu toplam 16 kişi hakkında dava açıldı.
Dün sabah saatlerinde başlayan davanın ilk duruşması gece yarısına kadar sürdü.
Sanıklar yöneltilen suçlamaları kabul etmezken beraatlerini talep etti. 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklu bulunan Derviş L., Mustafa T., Özgür Y., İsmail D., Emin Ali M., Gökhan T., Mehmet Cafer K., Erdoğan K. ve Ferhat D.'nin savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti sanıkların tahliyesine karar verdi. 
 

KESK yürüyüş düzenledi

 
Duruşma eksikliklerin giderilmesi için 18 Kasım tarihine ertelenirken arkadaşlarına destek vermek amacıyla Kent Meydanından Adliye Sarayı’na kadar yürüyen KESK üyeleri ve KESK Genel Başkanı Lami Özgen 'arkadaşlarımızın suçsuzluğu ispat edilmiştir' dediler.

ETİKETLER

dhkpcdhkptahliyeDevrimci Memur Hareketiduruşmadava

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24