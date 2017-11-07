DHA:(TEKRAR)GENELKURMAY BAŞKANI AKAR, HAKKARİ'DE İNCELEME VE DENETİMLERDE BULUNDU

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 4- 6 Kasım tarihleri arasında Hakkari\'nin Yüksekova ve Şemdinli bölgelerinde bulunan birlik, karakol ve üs bölgelerinde inceleme ve denetimlerde bulundu.

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte cumartesi gecesi Hakkari\'nin Yüksekova ilçesine geldi. Geceyi Yüksekova\'nın Dağlıca Bölgesi\'nde görev yapan askerlerle birlikte geçiren Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve komutanlar, pazar günü de ilçe merkezinde gezip, esnaf ve halkla sohbet etti.

Bölgedeki birliklerde inceleme ve denetlemelerini sürdüren Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile dün Hakkari\'nin Yüksekova İlçesi\'ne geldi. Hakkari, Yüksekova ve Şemdinli bölgelerinde bulunan birlik, karakol ve üs bölgelerinde inceleme ve denetlemelerde bulunan Orgeneral Akar ve beraberindeki komutanlar, ayrıca sisli ve yağışlı havada Irak topraklarından 2 Kasım perşembe günü sızmaya çalışan teröristlerin 6 askerin ve 2 güvenlik korucusunun şehit edildiği Büyüktepe Hudut Karakolunu da ziyaret etti. Şemdinli ilçesi Derecik Beldesi Toklu köyüne de giderek şehit güvenlik korucularının ailelerine ve köy halkına taziye ziyaretinde bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve kuvvet konutanları, geceyi Dağlıca 6\'ncı Hudut Tabur Komutanlığı\'nda geçirdi.Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve kuvvet konutanları, Oremar, Kalana, Göller Başı, İkiyaka\'daki üs bölgelerini ziyaret ederek inceleme ve denetimlerini sürdürdürdükten sonra helikopterle Yüksekova ilçesine geçti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve beraberindeki komutanları, Selahaddin Eyyubi Havaalanın\'da ilçe Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, 3\'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, askeri ve polis yetkilileri karşıladı.

Yoğun güvenlik önlemlerini alındığı ilçeye gelen Genelkurmay Başkanı Akar ve komutanlar, daha sonra ilçe merkezine gelerek esnafı gezip halkla sohbet etti. Havanın güzel olması nedeniyle Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir çay ocağında oturup çay içen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve kuvvet konutanlara, halk da yoğun ilgi gösterdi.

Orgeneral Akar ve beraberindeki komutanlar daha sonra Yüksekova Kaymakamlığına geçti, Kaymakam Kaşıkçı ile bir süre görüştü.

Görüntü Dökümü

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Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar n bölgede gerçekleştirdiği inceleme ve ziyaretlere ilişkin görüntüler

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)-