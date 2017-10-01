DHA:Şırnak' ta üs bölgesine saldırı;1  yüzbaşı ile 1 güvenlik korucusu şehit , 3 yaralı

Şırnak\' ta üs bölgesine saldırıda 1 yüzbaşı ile 1 güvenlik korucusunun şehit olduğu 3 korucunun yaralandığı bildirildi.Şırnak ile Cizre arasında yapımı devam eden ve Cudi dağı\' nın altından tüneller kazılarak yapılan Şırnak Cizre karayolunun güvenliğini sağlayan üs bölgesine bu akşam saat 17.30 sıralarında gerçekleştirilen saldırıda 1 yüzbaşı ve 1 güvenlik korucusu şehit oldu. 3 güvenlik korucusu yaralandı. Saldırıdan sonra saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Yaralı korucular, Şırnak Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Görüntü Dökümü

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-Şırnak Devlet hastanesinden genel ve detay görüntüler

ŞIRNAK/DHA