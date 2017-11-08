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DHA: ŞAMPİYON FLYBOARD SPORCUSU ANTRENMANDA BACAĞINI KIRDI

DÜŞME ANI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ  ANTALYA’nın Kemer İlçesi’nde 2018 Flyboard Dünya Şampiyonası’na hazırlanan Türkiye Şampiyonu Uğur Piro, antrenmanda geçirdiği kazada kaval kemiğini kırdı

08 Kasım 2017 16:22

DÜŞME ANI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

 ANTALYA’nın Kemer İlçesi’nde 2018 Flyboard Dünya Şampiyonası’na hazırlanan Türkiye Şampiyonu Uğur Piro, antrenmanda geçirdiği kazada kaval kemiğini kırdı.
Kemer’de Rus takımı sporcularıyla birlikte 1 haftadır antrenman yapan 2016-2017 Flyboard Türkiye Şampiyonu ve Antalya Flyboard Türkiye takımının kaptanı Uğur Piro, saat 17.30 sıralarında idmanını tamamlamak üzereyken yaptığı son hareketin ardından inişte uzaktan kumandayla kendisinin yönettiği jet-skiye çarparak yaralandı.
Kaval kemiğinde kırık oluşan Uğur Piro’ya ilk olarak Rus takımı yardım etti. Denizden seyyar iskeleye çıkartılmasının ardından olay yerine gelen 112 ekibi tarafından ambulansa taşınan Uğur Piro, kendi isteğiyle Antalya’daki özel bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı.
Görüntü Dökümü
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- Uğur Piro\'nu gösterisinden (ARŞİV GÖRÜNTÜ)
- Düşme anı
56 MB///

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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