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Spor

DHA'nın haberini, TFF resmi açıklamayla doğruladı

'VAR' çevrimdışı olarak yarın uygulanacak İSTANBUL, (DHA) Türkiye Futbol Federasyonu, Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin ilk adımı olan çevrimdışı uygulamanın Süper Lig'de başladığını açıkladı

28 Ekim 2017 00:35

\'VAR\' çevrimdışı olarak yarın uygulanacak

İSTANBUL, (DHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, Video Yardımcı Hakem Sistemi\'nin ilk adımı olan çevrimdışı uygulamanın Süper Lig\'de başladığını açıkladı.
TFF, VAR\'ın ilk etapta Süper Lig\'in 10\'uncu haftasında oynanacak 3 maçta çevrimdışı olarak uygulanmasına karar verdi.
Doğan Haber Ajansı\'nın (DHA) 3 gün önce duyurduğu gibi; 28 Ekim Cumartesi günü 3\'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu\'nda oynanacak Medipol Başakşehir - Teleset Mobilya Akhisarspor müsabakasında Cüneyt Çakır ile Barış Şimşek, 29 Ekim Pazar günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu\'nda oynanacak Bursaspor - Antalyaspor maçında Bülent Yıldırım ve Koray Gençerler, 30 Ekim Pazartesi günü Ülker Stadyumu\'nda oynanacak Fenerbahçe - Kayserispor müsabakasında ise Mete Kalkavan ile Alper Ulusoy video yardımcı hakem olarak görev yapacak.
Stadyumların ve Video Yardımcı Hakemlerin sisteme entegresini sağlamak amacıyla başlayacak olan çevrim dışı uygulama, Süper Lig\'deki her stadyumda en az 3 kez yapılacak. VAR\'ın offline uygulamaları önümüzdeki haftalarda da devam edecek.

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