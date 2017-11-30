DHA:MACERA OLSUN DİYE DAĞA ÇIKAN 2 RUS ÇOCUK KAYALIKLARDA MAHSUR KALDI

ANTALYA\'da, Altınyaka Dağı\'na hiçbir güvenlik ve dağcılık malzemesi almadan tırmanan 2 Rus çocuktan biri yaklaşık 70 metreden yuvarlanarak yaralanırken, diğeri 150 metrede mahsur kaldı. Ekipler, yaklaşık 3 saat süren çalışmayla çocukları kurtardı. Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi\'nde aileleriyle yerleşik yaşayan 12- 15 arasındaki 2 Rus çocuk, saat 09.00 sıralarında Altınyaka Dağı\'na tırmanışa geçti. Yanlarında hiçbir güvenlik ve dağcılık ekipmanı bulunmayan çocuklarından biri yaklaşık 70 metre tırmandıktan sonra zeminin gevşek olması nedeniyle dengesini kaybederek yuvarlanmaya başladı. Başını kayalara çarpan çocuk, çeşitli yerlerinden yaralandı. Arkadaşının düştüğünü gören diğer çocuk ise düşme tehlikesi geçirdiği için yaklaşık 150 metrede mahsur kaldı.

BAĞIRARAK YARDIM İSTEDİLER

Bulundukları yerden yardım isteyen çocukların çığlıklarını duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne haber verdi. Acil çağrı üzerine bölgeye sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipleri gören çocuklar İngilizce, Rusça ve Türkçe \"Bizi kurtarın\" diye yardım istemeye devam etti. Kısa sürede kurtarma istasyonu kuran ekipler, dağa tırmanarak yaralı çocuğa ulaştı. Tıbbi müdahale yapılan çocuk, sedyeye bağlanarak yaklaşık 70 metreden yola indirildi. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlenen çocuk, ikinci müdahaleden sonra ambulansta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne götürüldü.

EKİPLER DİĞER ÇOCUĞU KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDU

Ekipler daha sonra diğer çocuğu mahsur kaldığı yerden kurtarmak için hazırlık yaptı. Zeminin gevşek olması nedeniyle tırmanış sırasında sık sık yuvarlanan kayalar nedeniyle ekipler zor anlar yaşadı. Zirveye ulaşan ekipler burada ikinci bir kurtarma istasyonu kurarak çocuğun yanına indi. Güvenlik halatı bağlanan çocuk kurtarma ekiplerince kurtarma istasyonuna çekildi. Sağlık ekiplerinin de müdahale ettiği çocuk, iniş için daha elverişli olan başka bir bölgeden yola indirildi. Herhangi bir yarası olmadığı tespit edilen çocuk, ambulansla hastaneye gönderildi.

Görüntü Dökümü(1)

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- İtfaiye, sağlık ve görevlilerden görüntü

- Kurtarma ekipleri

- Görgü tanıklarının olayı anlatması

- Kurtarma çalışmaları

- Mahsur kalan çocuk görüntü

- Yaralı çocuğun indirilmesi

- Ambulansa bindirilmesi

- Jandarmanın dağa çıkması

- Kurtarma ekiplerinin iple inmesi

- Mahsur kalan çoğun kurtarılması

737 MB ///

Görüntü Dökümü(1)

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- İtfaiye ekiplerinin çocuğun indirmesi

- Çocuktan yakın plan görüntü

- Ambulanası bindirilişi

- Dağdan detay

254 MB///

HABER: Bülent TATOĞULLARI- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA, DHA)

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