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DHA;KONYA'DA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ  

KONYA'da stüdyo dairelerin bulunduğu sitede kalan iki kadın ile site sakinlerinin tartışması kavgaya dönüştü

04 Aralık 2017 15:59

KONYA\'da stüdyo dairelerin bulunduğu sitede kalan iki kadın ile site sakinlerinin tartışması kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan site sakini Ali Yarar (30), kadınların arkadaşı Ali N., tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olay, dün saat 23.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Kosova mahallesi Mekke caddesinde meydana geldi. Stüdyo dairelerin bulunduğu site sakinleri, aynı sitede kalan ve barda çalışan iki kadından rahatsız olduklarını öne sürerek onlarla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadınlar, arkadaşlarını arayarak yardım istedi. Siteye ellerinde pompalı tüfek ve sopalarla gelen 4 şüpheli ile site sakinleri arasında kavga başladı. Bunun üzerine aynı sitede kalan Ali Yarar, evindeki pompalı tüfeği alıp şüphelilerin yanına gitti. Yarar, şüphelilerden Ali N.\'nin elindeki pompalı tüfeği almaya çalıştı. Boğuşma sırasında kalbinden vurulan Ali yarar ağır yaralandı. Çağırılan ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılan Yarar, kurtarılamadı. Polis kaçan 4 şüpheliden Ali N.,\'yi yakalayarak gözaltına aldı. 3 şüpheliyi  ise yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yeri apartmandan görüntüler
-Olay yerin inceleme polisinin çalışması
-Şüpheli Ali N.,\'nin sağlık kontrolünden geçirilmesi
-Genel ve detaylar

Haber-Kamera:Mehmet IŞIK/KONYA,(DHA))

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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