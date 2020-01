DHA;KILIÇDAROĞLU: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NI HAREKETE GEÇİRMEZSEN ADAM DEĞİLSİN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ak Partililerin, belediye başkanlarını istifa ettirdiklerini söylediğini belirterek, \"Bilmiyoruz niye istifa ettirdiler. Geçen gün yine bu zat demiş ki \'Biz yaptık şimdi sıra CHP\'ye geldi, CHP\'de istifa ettirsin.\' Niye istifa ettireceğiz, hangi gerekçeyle istifa ettireceğiz? İstifa ettirmezlerse İçişleri Bakanlığı\'nı harekete geçirecekmiş. Geçirmezsen adam değilsin. Geçir kardeşim. Bizim zaten belediyelerde günün 24 saatinde müfettiş var zaten. İstediğini denetlesin. Çok şükür boğazımızdan aşağı kul hakkı inmedi\" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne\'nin Keşan İlçesi\'nde belediye tarafından yaptırılan ve belediye hizmet binasının da içinde bulunduğu çok amaçlı pazaryeri kompleksinin açılış törenine katıldı. Kılıçdaroğlu, pazaryeri kompleksindeki belediye hizmet binası önünde CHP Edirne Milletvekilleri Okan Gaytancıoğlu, Erdin Bircan, Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, partililer ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, bir süre Kemal Kılıçdaroğlu\'nu makamında ağırlayarak, kendisine Atatürk portresi hediye etti.

Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler daha sonra açılış töreninin yapılacağı alana geldi. Açılış konuşmasını yapan Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, ilçeye hizmet etmekten gurur ve onur duyduğunu belirterek, tüm katılımcılara teşekkür etti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Keşan\'da olmaktan onur ve gurur duyduğunu belirterek, \"Hiçbirimiz heyecanımızı asla ve asla kaybetmemeliyiz. Neden? Heyecan güzeldir. Heyecan olmazsa halka hizmet edemezsiniz. Heyecan olmazsa insanı kucaklayamazsınız. Heyecan olmazsa sevgiyi, dostluğu kardeşliği özümseyemezsiniz. O açıdan belediye başkanımızın heyecanı bir Keşan heyecanıdır. Belediye başkanımızın heyecanı bir dostluk heyecanıdır, bir görev yapma heyecanıdır. O nedenle kendisini yürekten kutluyorum. Keşan, İstanbul gibi, Edirne gibi, Tekirdağ gibi İzmir gibi büyük bir kent değil. O da bunun farkında. İmkanları da sınırlı. Ama her belediye başkanıma söylediğim gibi Keşan belediye başkanımı da söyledim. Seçileceksiniz güzel, halk oyunu verdi geldi belediye başkanlığı koltuğuna oturdunuz. Ama iki şeyi sakın ola ki, ihmal etmeyeceksiniz. Bir her kuruşun hesabını halka vereceksiniz, her kuruşun hesabını millete vereceksiniz. İki oy versin, vermesin hiçbir ayırım yapmadan bütün halka hizmet edeceksiniz. Bu bizim şiarımızdır. Bu bizim sosyal demokrat belediyecilik anlayışımızdır. Bu bizim insana yaklaşımımızdır. İnsanı seviyoruz. A partisinden olur, B partisinden olur. Ama madem ki, ben Keşan\'da belediye başkanı oldum, mademki bütün Keşan\'ı kucaklayacağım, mademki hizmeti bütün Keşanlılar\'a götüreceğim o zaman bütün Keşan\'ı kucaklayacağım. Belediye başkanımızın felsefesi budur. Bu felsefe bütün belediye başkanlarımız için de geçerlidir\" dedi.

TÜRKİYE CUMHURİYETİNİ YÖNETEN HÜKÜMET BİN 500 LİRA SÖZÜNÜ VEREMEDİ

Geçen genel seçimlerde CHP\'nin seçim bildirgesini hatırlatan Kılıçdaroğlu, \"Demiştik ki asgari ücret net bin 500 lira olmalı. Bize itiraz etmişlerdi. \'Nasıl yapacaksınız, parayı nerden bulacaksınız?\' diye sormuşlardı bize. Bugün bizim bütün belediyelerde en küçük belediyeden, en büyük belediyeye kadar çalışanların asgari ücreti en az net bin 500 liradır. Söz verdik, Türkiye genelinde o yetkiyi alamadık ama yerel yönetimlerde bizim gücümüzün olduğu her yerde asgari ücreti net bin 500 lira yaptık. Demek ki söz verirseniz, hesabını, kitabını iyi yaparsanız verdiğiniz sözü tutabilirsiniz. Biz verdiğimiz sözü belediyelerde tutuyoruz ama devasa Türkiye Cumhuriyetini yöneten hükümet bin 500 lira sözünü veremedi. Zaten verseydi de yerine getiremezdi. Biz sözümüzün arkasındayız. Adam gibi verdiğimiz sözü tutarız ve gereğini de yaparız\" dedi.

Belediyelerin kente hizmet için var olduklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, \"Belediye başkanlarının temel görevi verdiği hizmetle beldede huzuru sağlamaktır. İnsanlar caddelerinde rahat gezmeliler. Bir parkı, meydanı olmalı, bir sineması olmalı, kültür merkezi olmalı, okulları güzel olmalı, çevre yemyeşil olmalı. Çevre dedim de sizin taş ocaklarından dolayı şikayetlerinizi de gayet iyi biliyorum. Yakından da takip ediyorum. Milletvekili arkadaşlarımız da Ankara\'dan yakından takip ediyorlar. Eğer çevreyi katlederseniz insan huzursuz olur. İnsanın doğasında yeşilliği, ağacı, ormanı, çiçekleri görmek vardır. Güzel bir tabiatımız olsun isteriz. Dolayısıyla çevrenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bizim belediye başkanlarımız bu tür alanlara büyük önem verirler. Belediye başkanımız da dedi ki, \'bu alan mezbelelikti, esnafın, vatandaşın alışveriş yapacağı bir yer yaptık\' Bu merkez İstanbul\'da olsaydı 35-40 katlı binalar olurdu. Vatandaşlar da daracık sokaklarda gezerdi. Ama Keşan böyle yapmadı. Bu meydanda bayramlar yapılacak, bu meydanda pazarlar kurulacak, bu meydanda mitingler yapılacak. Bu meydan da halaylar çekilecek. Gerekirse toplu sünnet ve evlenme düğünleri bu meydanlarda yapılacak. Meydanlar kentin enerjisini boşalttığı yerlerdir. O nedenle dünyanın bütün saygın kentlerinde büyük meydanlar vardır. Keşan\'da böyle bir meydana kavuştuğu için sayın belediye başkanıma teşekkürlerimi sunuyorum\" dedi.

BİZİM BELEDİYELERDE GÜNÜN 24 SAATİNDE MÜFETTİŞ VAR ZATEN

Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarını halkın seçtiğini hatırlatarak, \"Oyu siz verirsiniz. Belediye başkanı siz oy verdiğiniz sürece ve arkasında durduğunuz sürece hepimiz saygı duyarız. Diyorlar ki, \'belediye başkanlarını istifa ettirdik\' Niçin? \'Bilmiyoruz niye istifa ettirdiler\' Geçen gün yine bu zat demiş ki \'Biz yaptık şimdi sıra CHP\'ye geldi, CHP\'de istifa ettirsin.\' Niye istifa ettireceğiz, hangi gerekçeyle istifa ettireceğiz? İstifa ettirmezlerse İçişleri Bakanlığı\'nı harekete geçirecekmiş. Geçirmezsen adam değilsin. Geçir kardeşim. Bizim zaten belediyelerde günün 24 saatinde müfettiş var zaten. İstediğini denetlesin. Çok şükür boğazımızdan aşağı kul hakkı inmedi. Sayın başkan dedi ki, \'yukarıya çıkalım, bir çay içelim, bir de size armağan vereceğiz.\' Dedim sakın ha vereceğiniz armağan herhalde ayakkabı kutusu değildir. \'Yok yok, ayakkabı kutusu bizde gezmez. Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün bir portresini verdi. O portreyi de genel merkezimize götüreceğiz, güzel yere asacağız\" diye konuştu.



KİMSEYİ AÇ VE AÇIKTA BIRAKMAYACAĞIZ

CHP\'li belediye başkanlarının çok zor şartlarda görev yaptığını söyleyen Kılıçdaroğlu, \"Hükümetin bütün baskısı var. İstediği kadar baskı yapsınlar. Halka hizmet etmekten bizi asla kimse geri döndüremez. Bizim felsefemiz, bizim inancımız, bizim ruhumuz halka hizmetle doludur. Çünkü siyaset cebi doldurmak değildir. Siyaset halka adanmışlıktır. Onlar fakirden alıp, yandaşa aktarıyorlar. Allah\'ın izniyle ve sizlerin desteğiyle iktidar olduğumuzda yandaştan alıp, halka vereceğiz. Hiç kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız\" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu ve protokol üyeleri daha sonra Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi\'nin açılış kurdelesini keserek, tesisi hizmete açtı. Kılıçdaroğlu, daha sonra karayoluyla açılışa katılmak üzere karayoluyla Uzunköprü İlçesi\'ne geçti.

