DHAİSTANBUL - (yeniden) ATATÜRK'ÜN, "GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER" DEDİĞİ TARİHİ İSTİMBOT MÜZE OLUYOR

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL, (DHA)

Mustafa Kemal Atatürk\'ün, İstanbul\'u işgal eden İtilaf Donanması için \"Geldikleri Gibi Giderler\" sözünü söylediği ve Tuzla\'da çürümeye terk edilmiş vaziyette bulunan \'Kartal 2\' istimbotu bir grup gönüllünün kurduğu platform sayesinde kurtarıldı. Tarihi istimbot, Tuzla\'da bir tersanede onarım çalışmalarının ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından belirlenecek bir müzede sergilenecek.

İstimbotun müzeye dönüştürülmesi için \"Kartal İstimbotunu Kurtarma ve Yaşatma Platformu\" kuruldu. Platformda görev alan başta gazeteci Gökhan Karakaş olmak üzere, emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, film yapımcısı ve gemiyi satın alan İbrahim Benli, Tarihçi Orhan Çekiç, Tanju Kalaycıoğlu, Levent Akson, Adil Tuğcu, geminin eski haline dönüştürülmesi için harekete geçti.

Tuzla\'da bir tersaneye çekilen Kartal 2 İstimbotu, bugün platform üyelerinin katılımıyla basın mensuplarına tanıtıldı.

Burada düzenlenen törende konuşan emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, tarihi Kartal 2 adlı istimbotun gazeteci Gökhan Karakaş\'ın çabasıyla bulunduğunu belirterek yaptıkları çalışmanın ardından bu istimbotun Mustafa Kemal Atatürk\'ün \'Geldikleri gibi giderler\' sözünü söylediği tekne olduğunu öğrendiklerini söyledi.

\"MUSTAFA KEMAL\'İN HAK ETTİĞİ BİR YERDE SERGİLENMELİ\"

Tekneyi kurtarmak için harekete geçtiklerini belirten Gürdeniz, \"Bu gemi İstanbul\'da Mustafa Kemal\'in hak ettiği bir yerde sergilenmeli. Türk halkı bu gemiyi her gördüğünde \'Geldikleri gibi giderler\' sözünü hatırlamalıdır. Amacımız, 1919 isimli bir Atatürk filmi yapacak olan sayın İbrahim Benli\'nin maddi desteğiyle biran önce eski orijinal şekline getirmektir. Daha sonra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'na hibe ederek, inşallah seneye bugün onların uygun göreceği bir yerde sergilenecek şekilde hazır hale getirmek\" diye konuştu.

\"BATIK OLMAKTAN KURTARDIK\"

Kartal 2 istimbotu satın alan işadamı ve film yapımcısı İbrahim Benli ise amacının tarihi bir teknenin müze olarak hizmet vermesini istediğini belirtti. Atatürk\'ü anlatan bir film için çalışmalar yaptıklarını kaydeden Benli, bu sırada tarihi gemiden haberder olduklarını, gemiyi de hem filmde kullanmak hem de müzeye dönüştürmek üzere satın aldığını ifade etti. Benli, \"Atatürk\'ün 99 yıl önce \'geldikleri gibi giderler\' dediği gemiyi bu halde görünce yüreğim parçalandı. Yabancı ülkelerde bu tür tarihi yapılara çok önem veriliyor. Biz batık olmaktan kurtardık ve şimdi layık olduğu yere göndermek için restore edeceğiz\" dedi.

Platformun üyelerinden Bingür Sönmez ise istimbot için \'106 yaşında bir efsane\' nitelemesi yaparak, \"Gelin el birliğiyle bu tarihin yaşaması için gerekeni yapalım\" ifadelerini kullandı.

KARABEKİR\'İN TORUNU DEDESİNİN ANISINI AKTARDI

Törende bulunanlardan Kazım Karabekir\'in torunu Timsal Karabekir de tarihi bir ana şahitlik etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Dedesinin başından geçen bir anıyı aktaran Karabekir, şunları söyledi:

\"Kazım karabekir, Batum\'dan bindiği Reşitpaşa gemisiyle İstanbul Boğazı\'ndan giriyor. Tarabya önlerinde bir Türk gemisinde İngiliz zabit, Türk zabite \' Türk\'ün bayrağını indir yerine İngiliz bayrağını çek\' emrini veriyor. Kazım Karabekir o zaman, \'hayatımda hiç bu kadar acı çekmemiştim\' diyor ve o an çarpışacağına dair yemin ediyor. Bugün minnetle teşekkür ediyorum. Başta Atatürk olmak üzere o yüce insanlara çok şey borçluyuz, nur içinde yatsınlar.\"

İSTİMBOTUN GEÇMİŞİ

Bir Fransız firması için 1911 yılında yapılan Kartal istimbotu, o dönem \'Enterprise\' adıyla Cumhuriyetin kuruluşuna kadar hizmet verdi. 1923\'te Seyr-i Sefain idaresince satın alınan istimbota \'Kartal\' adı verildi. 1974\'te Devlet Deniz Yolları\'na geçen \'Kartal\' İstanbul Liman İşletmesi\'ne devredildi. Bu arada sicili değiştiği için adı \'Kartal 2\' oldu. Daha sonra bir Türk müteşebbis tarafından satın alınan ve 2015\'e kadar çok etkin olarak gemi kurtarma ve yedekleme işlerinde kullanılan istimbot metalurjik ömrünü tamamladığı için Tuzla\'da terkedildi.

GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER SÖZÜ

Adana\'dan trenle hareket Mustafa Kemal, 13 Kasım 1918 Çarşamba öğle saatlerinde Haydarpaşa Garına vardığında İtilaf Devletlerinin donanmasının İstanbul\'a demirlediğini görür. Haydarpaşa Gar\'ın iskelesinde kendisini bekleyen Fransız işgal kuvvetlerine ait Enterprise (sonradan Kartal) istimbotu ile Galata Rıhtımı\'na doğru giden Mustafa Kemal, yaveri Cevapt Abbas\'a tarihe geçen \'Ağlama çocuk! Geldikleri gibi giderler\' sözlerini söyler.



Görüntü Dökümü

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-Kartal İstimbotundan görüntüler

-Çürüyen teknenin ön ve arka kısımları

-Basın toplantısı

-Cem Gürdeniz\'in konuşması

-Bingür Sönmez\'in açıklamaları

-Kazım Karabekir\'in torununun konuşması

-İbrahim Benli\'nin açıklaması

-Genel ve detaylar



