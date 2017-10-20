DHA:HABUR’DAKİ TSK TATBİKATINDA MEVZİ KAZMA VE TANKLARIN BAKIMI YAPILDI

ŞIRNAK\'ın Silopi İlçesi\'ndeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında Türk ve Irak askerlerinin katımıyla yapılan tatbikatın 33\'üncü gününde, tankların bakım ve onarımları yapılarak, tatbikat alanı içerisinde mevzi kazma işlemine tekrar başlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce 18 Eylül günü Habur Sınır Kapısı yakınlarında başattığı askeri takbikat 33\'üncü gününde. Bugün yapılan tatbikatta, Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) ve Zırhlı Muharebe (ZMA) araçlarının bakımları bulundukları mevzide yapıldı. Tankların bakım ve onarımları ise alan içerisinde belirlenen bir noktada gerçekleştirildi. Eksiklikleri giderilen tanklar alan içerisinde kısa mesafede dönüşleri yapılarak test edildi. Bakımı biten tanklar daha sonra konuşlu noktalarına geri döndü. Tankların bakım ve onarımları sırasında iş makineleri alan içerisinde mevzi kazma işlemine tekrar başlarken, alanda bulunan zırhlı araçların etrafını kamufle edecek şekilde toprak yığınları döken kepçeler sabah saatlerinden itibaren aralıksız olarak çalışmalarını sürdürdü.

Görüntü Dökümü

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-Bakımları yapılan tanklar

-Tankların üzerine çıkan askerler

-Alandaki çadırlar

-Tankların hareket edişleri

-Tankların belirlenen noktada toplanması

-Alanda hareket eden askeri araçlar

-ZMA ve ZPT’lerin bakımları

-Kepçenin çalışması

-Kepçeden detay

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)-

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