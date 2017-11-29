DHA:GÖRENLERİ AĞLATAN ŞİDDET; UYURKEN ÜZERİNE KIZGIN YAĞ DÖKTÜ, BAŞINA SATIRLA VURDU

ADANA\'da Emine Sayar (40), boşanmalarına rağmen birlikte yaşamayı sürdürdüğü Ayhan Akdemir\'in (42) uyurken üzerine kızgın yağ döküp, başına satırla vurdu. Yaralanan Akdemir kendini evin tuvaletine kapatarak ölümden kurtuldu. Hem yanan hem de yüzü kan içinde kalan Akdemir\'i hastanede gören bazı hasta yakınları ağladı. Olay, merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri mahallesinde meydana geldi. 1 çocuk annesi Emine Sayar, sabah saatlerinde, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği Ayhan Akdemir\'in üzerine, uyuduğu sırada kızgın yağ döktü. Sayar, yağ döktükten sonra eski eşinin başına da satırla birkaç kez vurdu. Başından 3 darbe alan Aydemir, kaçarak kendini tuvalete kilitleyip canını zor kurtardı. Emine Sayar, bir süre sonra evi terk etti, tuvaletten çıkan yaralı Aydemir de polisi arayıp yardım istedi.

HASTA YAKINLARI ADAMIN HALİNE ÜZÜLÜP AĞLADI

Eve gelen polis Akdemir\'i kanlar içinde şoka girmiş halde buldu. Eli yüzü kan içinde olan ve vücudunda yanıklar oluşan Akdemir, çağrılan ambulansla Adana Şehir Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hastaneye getirilen ve tanınmaz hale gelen Aydemir\'in gören bazı hasta yakınları ise gözyaşlarını tutamadı. Hayati tehlikesi bulunan Aydemir, yoğun bakıma alındı.

Aydemir\'in şikayeti üzerine Emine Sayar, polis tarafından evinin sokağında yakalanıp gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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- Ambulansın görüntüsü

- Yaralı adamın indirilişi

- Yaralı yakınlarının hastanede görüntüsü

- Yaralının ablasının konuşması

- Şahsın evinin dış görüntüsü

- Olay yeri genel ve detay görüntüler

- Olay yerinde Kan bulaşan saat ,tv,duvar,kanepe görüntüsü

- Olayı gerçekleştiren kadının görüntüsü

SÜRE:03\'45\" BOYUT:229 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜR - Kamera:Eser PAZARBAŞI / ADANA,(DHA)

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