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DHA:Girdikleri pamuk yığınında havasız kalan 3 çocuk öldü (EK)

ORGAN VE DOKU ÖRNEKLERİ İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, pamuk yığınları arasında yaşamını yitiren ve ön otopsilerinde tarlada yapılan ilaçlama nedeniyle zehirlenerek, öldükleri belirtilen 3 çocuğun kesin ölüm sebebinin belirlenme

19 Ekim 2017 20:42

ORGAN VE DOKU ÖRNEKLERİ İSTANBUL\'A GÖNDERİLDİ

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, pamuk yığınları arasında yaşamını yitiren ve ön otopsilerinde tarlada yapılan ilaçlama nedeniyle zehirlenerek, öldükleri belirtilen 3 çocuğun kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için doku ve organ örneklerinin incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı\'na gönderildiğini duyurdu.

Örneklerin incelenmesiyle çocukların kesin ölüm sebebinin belirleneceğine dikkat çekilen savcılık açıklamasında, şöyle denildi:

\"Şanlıurfa Eyyübiye İlçesine bağlı Gözeller Mahallesi’nde üç çocuğun pamuk yığınlarının içerisine girdikleri sırada  ilk bulgulara göre havasız kalarak ölümlerinin gerçekleşmesi olayıyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. A.T., H.T. ve amca çocukları H.T.\'nin  hayatını kaybettikleri olay çok yönlü olarak araştırılmakta olup, olayla ilgili otopsi işlemleri tamamlanarak, alınan organ ve doku örnekleri kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderilmiştir. Kesin ölüm sebepleri İstanbul Adli Tıp Kurumundan gelecek sonuçlara göre belli olacaktır.\"

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