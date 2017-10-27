DHA:FETÖ ŞÜPHELİLERİ AİLELERİYLE İSTANKÖY ADASI'NA KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDI

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nden yasa dışı yollardan jet-ski ve zodyak botla Yunanistan\'ın İstanköy (Kos) Adası\'na geçmeye çalıştıkları belirlenen 30\'u Türk, 4\'ü Suriyeli toplam 34 kaçak, sahil güvenlik tarafından yakalandı. Yakalanan Türk kaçakların İzmir ve Ankara\'da yaşayan, FETÖ soruşturması kapsamında kamudaki görevlerinden ihraç edilen kişiler ve aileleri olduğu anlaşıldı.

Bodrum Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, bugün saat 02.00 sıralarında, Akyarlar Mahallesi açıklarındaki uluslararası sularda kaçaklar olduğunu belirledi. Bodrum\'a yaklaşık 3 mil mesafedeki bölgeye operasyon düzenleyen sahil güvenlik, bir jet-ski ile 8 metrelik zodyak bottaki 37 kaçağı yakaladı. Bottaki 2\'si çocuk 4 Suriyeli ile 13\'ü çocuk 30 Türk ve arıza yaptığı belirlenen jet-ski\'deki 3 Türk, sahil güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. Yakalanan toplam 37 kaçak, Bodrum Limanı\'na getirilip, polise teslim edildi.

Organizatörlere Yunanistan\'ın İstanköy Adası\'na geçmelerini sağlamaları için kişi başı 2\'şer bin dolar verdikleri belirlenen kaçaklar arasındaki Türk vatandaşlarının, İzmir ve Ankara \'da yaşayan, FETÖ/PDY\'nin kamu kurum ve kuruluşlarındaki yapılanmasına yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında mesleklerinden ihraç edilen polis, asker, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) ve Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ve ailelerinden oluştuğu belirlendi.

Sahil güvenlik ekipleri, saat 10.00\'a kadar botlarla denizden, bir uçak ve iki helikopterle de havadan Bodrum ile Datça arasındaki bölgede, başka kaçaklarda olabileceği şüphesiyle çalışmalarını sürdürdü.

Görüntü Dökümü

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-Gece yapılan operasyondan görüntü

-Yakalanan kaçakların Bodrum Limanı\'na getirilmeleri

-Kaçakların yakalandığı jetski ve zodyak botun görüntübü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

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