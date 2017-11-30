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DHA,ESKİŞEHİR MERKEZLİ HAVACI ASKERLERE FETÖ OPERASYONU: 66 GÖZALTI KARARI

ESKİŞEHİR merkezli FETÖ/PDY soruşturması  kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan aralarında havacı muvazzaf askerler ile pilotlarında da bulunduğu 66 kişinin yakalanması için 11 ilde operasyon başlatıldı

30 Kasım 2017 13:20

ESKİŞEHİR merkezli FETÖ/PDY soruşturması  kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan aralarında havacı muvazzaf askerler ile pilotlarında da bulunduğu 66 kişinin yakalanması için 11 ilde operasyon başlatıldı.
Alınan bilgilere göre Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın FETÖ/PYD\'nin  Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik olarak başlattığı soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf asker, pilot ve örgütün mahrem imamlarının da bulunduğu 66 kişi için gözaltı kararı çakartıldı. Eskişehir merkezli 11 ilde bu sabah gerçekleşen eş zamanlı operasyonda Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri 40 ayrı adrese baskın düzenlendi. Gözaltına alınanların Eskişehir Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi\'ne götürüldüğü belirtildi.
ESKİŞEHİR,(DHA)-

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