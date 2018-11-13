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DHA:DEVLET HASTANESİ İNŞAATINDA YANGIN

 ZONGULDAK’ta inşaat çalışmaları devam eden 400 yataklı devlet hastanesinde çıkan yangın korkuttu

13 Kasım 2018 18:31

 ZONGULDAK’ta inşaat çalışmaları devam eden 400 yataklı devlet hastanesinde çıkan yangın korkuttu. Saat 14.00 sırlarında, Yayla Mahallesi\'nde inşaatı devam eden 400 yataklı devlet hastanesinin 1\'inci katında yangın çıktı. Yalıtım malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın nedeniyle yükselen siyah duman kısa sürede tüm sokağı kapladı. Dumanları gören işçiler inşaatı boşaltarak itfaiyeye haber verdi. Zonguldak Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalede bulunduğu yangın, 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. İnşaatta çalışan bazı işçiler de yangın nedeniyle oluşan yoğun duman nedeniyle aşağıya inemeyince çatısına çıkarak söndürme çalışmalarının bitmesini bekledi.

İnşaatın üst kısmında bulunan Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’nin pencereleri dumandan etkilenenlerin olmaması için görevliler tarafından kapatıldı. Ekipler, yangının çıkış sebebini bulmak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü
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Yangından detaylar
Alevlerden detaylar
Çatıda mahsur kalan işçilerden detaylar
İtfaiyenin alevlere müdahalesi
Yangındaki soğutma çalışmaları

Süre: (5:34) Boyut: (623 MB)
Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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