DHA;DEMİREL 93'ÜNCÜ YAŞ GÜNÜNDE MEZARI BAŞINDA ANILDI

DOKUZUNCU Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel, 93\'üncü doğum gününde Isparta İslamköy\'de karanfillerle süslenen mezarı başında anıldı. Anma etkinliğine, birlikte siyaset yaptığı kişiler, adını taşıyan okullarda okuyan öğrencilerin de aralarında bulunduğu kalabalık bir topluluk katıldı. Isparta\'nın Atabey İlçesi\'ne bağlı İslamköy\'de merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel için anma töreni düzenlendi. 17 Haziran 2015\'te 90 yaşındayken yaşamını yitiren Süleyman Demirel\'in doğum günü kapsamındaki anma etkinliği için hem köy girişine hem de Çalcatepe\'ye posterleri asıldı. Törene Isparta Belediye Başkanı MHP\'li Yusuf Ziya Günaydın, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, eski bakanlar Esat Kıratlıoğlu, Hamdi Üçpınarlar, Demirel\'in doktoru Aylin Cesur ve çok sayıda seveni katıldı. Törende adını taşıyan Süleyman Demirel Üniversitesi\'nden ve İslamköy İlkokulu\'ndan öğrenciler de Demirel\'i yalnız bırakmadı. Öğrenciler Demirel\'in mezarına kırmızı karanfil bıraktı.

\'CUMHURBAŞKANI\' YAZILI ÇELENK BIRAKTILAR

Saygı duruşu ile başlayan programda onunla uzun yıllar siyaset yapan isimler Esat Kıratlıoğlu ve Hamdi Üçpınarlar, Demirel\'in doktoru ve danışmanı Aylin Cesur ve Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu kırmızı karanfillerle süslü mezara üzerinde \'Cumhurbaşkanı\' yazılı çelengi bıraktı.

\"ONU HER VESİLEYLE ANMALIYIZ\"

Metin Feyzioğlu, 93\'üncü doğum günü vesilesiyle toplandıklarını ancak her vesileyle Demirel\'i anmak için toplanmak gerektiğini söyledi. Feyzioğlu, \"Demirel\'in düşüncelerine hayat felsefesine büyük Türkiye\'yi nasıl inşa edeceğine dair eşsiz fikirlerine ve hoşgörüsüne inanınız her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Demirel\'i anlamak Türkiye sevdasını anlamaktır. Onun yolundan gitmek büyük Türkiye\'yi inşa yolundan gitmektir. Ben kendisinden feyz alabildiğim için onun çok sayıda öğrencisinden biri olma şerefine bizzat kendi talimatlarıyla eriştiğim için kendimi bahtiyar hissediyorum. Bundan sonra da görevimiz el birliğiyle Süleyman beyin sevdasını büyük ve demokrat Türkiye\'yi hep birlikte inşa etmek olmalıdır\" dedi.

DAVA ARKADAŞLARI HATIRALARINI ANLATTI

Törende Demirel\'in yol arkadaşları da hatıralarını anlattı. Eski bakanlardan Hamdi Üçpınarlar, \"72 yılında gençlere hitaben konuşmuştu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün \'Türk toprakları kutsaldır kendi kaderine terk edilemez\' sözünü hatırlatıp bizlere, \'İşte bizim rehber seçtiğimiz cümle budur arkadaşlar\' dedi. \'Biz bu davaya Anadolu\'nun feryadını duyarak başladık. Bozkırın insanları sefildi, içecek suyu dahi yoktu\' dedi. \'Hep beraber hizmette bulunduğumuz yüce milletimize layık olacak şekilde hizmetimize devam edeceğiz\' dedi. \'Devlet politikası şudur\' dedi. \'Devlet birdir. Vatan birdir. Millet birdir. Bayrak birdir. Dil birdir. Bu gücü toplumun hizmetine sokmak da bizlerin görevidir\' derdi\" diye konuştu.

\"İNSAN ÜSTÜ BİR VARLIK\"

Daha sonra kürsüye eski bakanlardan Esat Kıratlıoğlu geldi. Demirel\'i 1955 yılında tanıdığını söyleyen Kıratlıoğlu, şunları söyledi:

\"Onunla politika yapanların içinde en başta olan birisiyim. Yanında doktora yaptığımız yabancı bir profesör beni yanına davet etmişti. Bana dedi ki \'Isparta bölgesinde araştırma yapacağız beraber gidelim\' dedi. Ankara\'ya geldiğimiz zaman ağabeyim dedi ki \'Bu hocayı Sayın Demirel ile tanıştıralım.\' Kendisiyle tanıştırdık. 45 dakika civarında odasında bir görüşme yapıldı. Demirel, profesöre odasında brifing verdi. Aşağıya indik. Bana profesör dedi ki, \'Esat bu insan minsan değil. İnsan üstü bir varlık. Rakamlarla konuşuyor. Türkiye\'nin su sorununu bana rakamlarla anlattı. Dedim ki atıyor. Sonra dediği rakamlara baktım söylediklerinin hepsi doğru. Böyle bir şey böyle bir hafıza bir insanda olmaz\' dedi.\"

\"KESKİN BİR ZEKASI VARDI\"

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Demirel\'le bir hatırasını anlattı. Demirel Külliyesi\'nin yapımı sırasında kendisiyle görüştüğünü kaydeden Başkan Günaydın, \"Ben de mimar olarak bir proje hazırlamıştım. Kafasında oluşturduğu bir proje varmış. Zaten keskin bir zekası vardı. Benim projemi görünce \'İşte budur maket işte budur proje\' dedi. Şimdi ki Demokrasi ve Kalkınma Müzesi\'nin üzerindeki kubbeye hayran kaldı ve benim projemi uyguladı. Bu anı unutamıyorum\" dedi.

\"ONU ÖZLÜYORUZ\"

Demirel\'in başdanışmanı ve doktoru Aylin Cesur da Türkiye\'nin her yerinden Demirel sevdalılarının doğum günü programına katıldığını belirterek, \"Haftanın 7 günü yanında olan biriydim. Uyku hariç hep birlikteydik. Onu özlüyorum. Yeri doldurulmaz bir boşluk içerisindeyim. 20 yıl yanında görev yaptım. Her anı anılarla doludur. Onun gibi bu ülkeye hizmet ederek onun yolunda büyük Türkiye için çalışmak zorundayız. Ömrünü cumhuriyete ve cumhuriyetin değerlerine adadı. Demokrasi ve kalkınmanın kahramanı oldu. Bunlar cumhuriyetin değerleridir. Eksikliğini hissediyoruz. Her gün derinleşen bir hasret içindeyim\" diye konuştu.

Daha sonra programda Kuran okundu. Ardından dualar edilerek tören son buldu.

90 YAŞINDA VEFAT ETTİ

1 Kasım 1924 tarihinde doğan Süleyman Demirel, 17 Haziran 2015\'te yaşamını yitirdi. Türkiye\'nin 9\'uncu Cumhurbaşkanı olan Demirel, 1965- 1993 tarihleri arasında 7 farklı hükümette toplam 10 yıl 5 aylık süreyle başbakanlık görevinde bulundu. Ayrıca, 1964\'ten 1980 yılına kadar Adalet Partisi, 1987-1993 yılları arasında ise Doğru Yol Partisi genel başkanı olarak görev aldı. Demirel, siyasi kariyeri boyunca birçok ilki gerçekleştirdi. Türkiye\'nin çok partili sisteme geçtiği 1946\'dan sonraki dönemde, kurduğu 7 hükümetle en çok hükümet kuran siyasetçi, Türk siyasi tarihinde İsmet İnönü ve Recep Tayyip Erdoğan\'dan sonra en uzun süre görev yapan başbakan, 41 yaşında başbakanlık koltuğuna oturan en genç başbakan, 40 yaşında parti genel başkanı olan en genç politikacı ve 30 yaşında bir kamu kurumuna atanan en genç genel müdür rekorlarını kırdı. Süleyman Demirel, 17 Haziran 2015\'te, tedavi gördüğü hastanede solunum yolu enfeksiyonu ve kalp yetmezliği nedeniyle 90 yaşında yaşamını yitirdi.



