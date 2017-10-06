DHA:CHP Lideri Kılıçdaroğlu, oğlunun yemin törenine katıldı

CUMHURİYET Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas\'ta vatani görevini yapan oğlu Kerem Kılıçdaroğlu\'nun yemin törenine katıldı. Yemin törenine katılmaktan mutlu olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, \"Oğlumla grur duyuyorum\" dedi.Dün gece kente gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde yemin töreninin yapılacağı 5\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı, General Şükrü Kanatlı kışlasına giriş yaptı. Ymin törenin yapılacağı askeri bölgede sabahtan itibaren geniş güvenlik tedbirleri dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Kerem Kılıçdaroğlu\'nun nişanlısı Mine Alşan, partililer ile birlikte tören alanına geldi. Törene Kılıçdroğlu\'nun yanı sıra CHP Milletvekili Ali Akyıldız, Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkan Vekili Erdal Karaca katıldı. Saat 10.00\'da başlayan törende acemi eğitimlerini tamamlayan askerler gruplar halinde yemin etti. 368\'inci kısa dönem er olarak askerliğini yapan Kerem Kılıçdaroğlu da ikinci grup ile birlikte tren alanına geldi. Üzerinde bayrak ve silah olan masaya el koyan Kerem Kılıçdaroğlu, diğer askerlerle birlikte yemin etti.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Oğlunun yemin töreni sırasında Selvi Kılıçdaroğlu\'nun gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Yemin töreni yaklaşık 1 saat sürerken, törene katılan binlerce asker yakını da heyecanlı anlar yaşadı. Tören sonrası kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, \"Son derece mutluyum. Asker ocağında oğlumu görmek beni son derece mutlu etti. Huzurluyum aynı zamanda. Oğlumla gurur duyuyorum. Geldi askerliğini yaptı, inşallah askerliğini tekrar evine huzur içinde döner\" dedi. Selvi Kılıçdaroğlu ise eşi ile aynı dilekleri taşıdığını belirterek, \"İnşallah sağ salim döner. Tüm diğer ailelerimizin çocukları gibi\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Tören alanından örüntüler

-kılıçdaroğlu ve şenin gelişi

-Törenden görüntüler

-Kerem Kılıçdaroğlu\'nun yemin etmesi

-Annesinin duyulandığı an

-Kılıçdaroğlu ve eşinin açıklaması

-Detylar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER-Hüsne AKKAYA/SİVAS, (DHA)-

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