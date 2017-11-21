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DHA:BOLU DAĞI'NDA KAR ULAŞIMI ZORLAŞTIRDI

İSTANBUL-Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı'nda etkili olan kar yağışı ulaşımı yavaşlattı

21 Kasım 2017 11:50

İSTANBUL-Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı\'nda etkili olan kar yağışı ulaşımı yavaşlattı.

TEM ve D-100 Karayolu\'nun Bolu Dağı geçişinde sabaha karşı başlayan kar yağışı, sabahın ilk ışıklarında etkisini artırarak devam etti. 900 rakımlı Bolu Dağı\'nda kar kalınlığı yer yer 50 santime ulaştı. Karayolları ekipleri TEM ve D-100\'de küreme araçlarıyla kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Güzergahın bazı kesimlerinde 3 şeritli yol tamamen beyaza büründü. Bazı bölümlerde ise yolun sol şeridi kar nedeniyle trafiğe kapandı. Sürücüler TEM\'in Bolu Dağı Tüneli mevkisinde elektronik levhalarla hız yapmamaları konusunda uyarıldı. Trafik ekipleri de yol güzergahları üzerinde denetimlerini artırdı.


GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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