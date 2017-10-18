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DHA:BİTLİS’TE ÖĞRENCİ SERVİSİ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 22 YARALI

BİTLİS’te öğrencileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 19’u öğrenci 22 kişi yaralandı

18 Ekim 2017 15:13

BİTLİS’te öğrencileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 19’u öğrenci 22 kişi yaralandı. Taşımalı eğitim gören öğrencileri taşıyan Zekeriya Erkek yönetimindeki 13 S 0039 plakalı öğrenci servis minibüsü ile Bitlis merkeze bağlı Başhan Köyü Muhtarı İsa Yeşilyurt \'un kullandığı 13 AT 900 plakalı otomobil, Bitlis-Diyarbakır karayolunun 25\'inci kilometresinde çarpıştı. Meydana gelen kazada, otomobilde bulunan 54 yaşındaki Hikmet Önen hayatını kaybederken, minibüsteki 19 öğrenci ile aralarında sürücü Yeşilyurt\'un da bulunduğu 22 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bitlis ve Tatvan\'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Bitlis Milli Eğitim Müdürü Emin Korkmaz, yaralı öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Korkmaz, \"Kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Taşımalı eğitim gören öğrencileri merkeze getiren servis minibüsü karşı yönden gelen otomobille çarpışmış. Yaralı öğrencilerimiz tedavi altına alındı. Hepsinin de sağlık durumları iyi. Küçük sıyrıkları var. Öğrencilerimize ve ailelerine geçmiş olsun\" dedi.


Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)-
 

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