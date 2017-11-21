DHA:BARTIN'DA FIRTINADA SÜRÜKLENEN GEMİDEKİ 6 PERSONEL HELİKOPTERLE KURTARILDI

BARTIN\'nda fırtına nedeniyle sürüklenen Rus bayraklı kuru yük gemisindeki 6 personel, helikopterle kurtarıldı. Rusya\'nın Rostov Limanı\'dan Bartın Limanı\'na demir götüren Rus bandıralı 2600 grostonluk \'Nefterodovz 29\' adlı gemi, sabah saatlerinde limana yaklaşık 2 mil açıkta demirliyken fırtına nedeniyle sürüklenmeye başladı. İnkum tatil beldesi açıklarına doğru sürüklenen geminin \'SOS sinyali\' vermesi üzerine Sahil Güvenlik Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri, kurtarma çalışması başlattı. Dalgaların etkisiyle sürüklenen gemiye denizden ulaşım sağlanamayınca helikopter talep edildi. Samsun\'dan gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na ait helikopter ile gemideki 6 Rus personel alınarak Bartın Limanı\'na götürüldü. Burada sağlık kontrolünden geçirilen personelin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bartın Valisi Nusret Dirim, 6 personelin kurtarıldığını, sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. Geminin fırtına nedeniyle sürüklendiğini söyleyen Vali Dirim, \"Olumsuz hava koşulları dün akşam başladı. Bu sabah gemi \'SOS sinyali\' verdi. Sahil Güvenlik ekiplerimiz gemi personelini sağ salim kurtardı. Sağlık durumları iyi. Şu anda gemide tehlikeli bir durum yok\" dedi.

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Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)