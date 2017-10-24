DHA:Bakanlar Soylu ve Canikli, sıcak bölgede (EK)

4 SAAT SÜRDÜ

Hatay\'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli\'nin katıldığı \'Güvenlik Toplantısı\', yaklaşık 4 saat sürdü. Toplantıda, Suriye\'nin İdlib kentine yapılan intikal ile bölgeye çok yakın noktadaki Afrin\'in konuşulduğu öğrenildi. Ayrıca Hatay Valisi Erdal Ata\'nın da Türkiye\'deki Suriyelilerle ilgili bakanlara brifing verildiği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Valilik bahçesi detay

- Bekleyen polisler detay

- Bakanların binadan çıkıp araçlara binmesi

- İki askerin elindeki çantalarla geçmesi

- Konvoyun hareket etmesi

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Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)