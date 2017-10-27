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DHA;BAKAN İSMET YILMAZ'IN KONVOYUNDA MAKAM ARAÇLARI ÇARPIŞTI

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın Sivas'taki ziyaretleri sırasında, konvoyunda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü ve Emniyet Müdürü'nün makam araçları çarpıştı

27 Ekim 2017 15:50

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz\'ın Sivas\'taki ziyaretleri sırasında, konvoyunda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü ve Emniyet Müdürü\'nün makam araçları çarpıştı. Kazada yaralanma olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.
Kaza, saat 11.30 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu Organize Sanayi Kavşak\'ta meydana geldi. İmranlı ilçesine ziyarete giden Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz\'ın konvoyunda bulunan Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan\'ı taşıyan sürücüsü öğrenilemeyen 58 TR 919 plakalı makam aracı ile İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy\'u taşıyan Alparslan Kekül yönetimindeki 58 AS 187 plakalı makam araçları çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi. Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ile Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan başka araçla yollarına devam etti.

Görüntü Dökümü:
-Kaza yerinden görüntü
-Araçların görüntüsü

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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