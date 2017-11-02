DHA:AFYONKARAHİSAR'DA ZİNCİRLEME TIR KAZASI: 3 ÖLÜ

AFYONKARAHİSAR\'ın Sinanpaşa İlçesi\'nde 3 TIR\'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü.Kaza, Afyonkarahisar- Uşak karayolunun 43\'üncü kilometresinde meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 JC 9989, 34 EB 5318 ve 42 VE 681 plakalı 3 TIR, çarpışarak alev aldı. Kaza ardından bölgeye çok sayıda 112, jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazanın ardından kömür yüklü TIR\'lardan birinde çıkan yangın itfaiyenin uzun uğraşı sonucu kontrol altına alınabildi. Kazada 2 TIR sürücüsü yanarak ölürken, şarampole devrilen TIR sürücüsünün de öldüğü belirlendi.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerindeki araçlardan detay

Görüntü Dökümü

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- Yanan araçlar alevli görüntü

Haber- Kamera: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)-

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