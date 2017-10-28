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DHA:Adana'da PKK operasyonu: 13 gözaltı

ADANA'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 3'ü çocuk 13 kişi gözaltına alındı

28 Ekim 2017 11:43

ADANA\'da terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 3\'ü çocuk 13 kişi gözaltına alındı.
Kent merkezinde terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu, örgüt adına korsan gösteri düzenleyen ve katılan, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı öne sürülen kişilerin adreslerini belirleyen Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, şafak vakti operasyon düzenledi. Asayiş, Narkotik ve Özel Harekat şubelerinin de destek verdiği operasyonda  evlerde arama yapan ekipler, 3\'ü çocuk 13 kişiyi gözaltına alırken, bir ruhsatsız av tüfeği ve mühimmatı da ele geçirdi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü
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- Emniyet Müdürlüğü\'nün tabelası
- Polis araçların Emniyet Müdürlüğü\'nden çıkması
- Polis araçlarının baskın yapılacak adrese gidişi
- Özel harekat polislerinin tim yürüyüşü ile baskın yapılacak evin önüne gelmesi
- Polisin ev sahibini kapıyı açması konusunda uyarması
- Polislerin eve girmesi
- Evin merdivenlerindeki polislerden görüntü
- Eve girip çıkan özel harekat polislerinden görüntü
- Şüphelinin evden çıkartılması
- Şüphelinin polis aracına bindirilmesi
- Evin bulunduğu sokak ve polis araçlarından görüntü
- Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolün getirilmesi
- Genel ve detay görüntüler

Süre: 03\'02\" Boyut: 185 MB
Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)
 

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