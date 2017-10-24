DHA:15 ASKERİN ŞEHİT EDİLDİĞİ TERÖR SALDIRISI İLE İLGİLİ DAVA BAŞLADI



KAYSERİ\'de 17 Aralık 2016 tarihinde çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu halk otobüse bombalı araçla düzenlenen, 15 askerin şehit olmasıyla sonuçlanan terör saldırısıyla ilgili davanın görülmesine Kayseri 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde geniş güvenlik önlemleri altında başlandı.

70 sanıklı FETÖ davasının Kayseri Adliyesi Konferans Salonunda yapılması nedeniyle tutuklu sanık ve şikayetçi yakınlarının fazla olması nedeniyle Adliye karşısında yapımı yeni tamamlanan Bölge İdare Mahkemesi salonda görülen duruşmada tutuklu sanıklar polisin geniş güvenlik önlemleri altında salona getirildi. Duruşma, sanıkların kimlik tespitlerinin tamamlanmasının ardından alınan savunmaları ile devam etti. 21 sanık, \'devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak, 15 kez \'nitelikli adam öldürme\', 54 kez \'kasten adam öldürmeye teşebbüs\', \'tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme\', \'silahlı terör örgütü üyesi olmak\' suçlarından tutuklu yargılanıyor.

17 Aralık\'taki hain saldırıda 1\'inci Komando Tugayı\'nda vatani görevini yapan askerlerden Abdulsamet Özen, Ahmet Taş, Arif Tuğ, Fehmi Barcın, Göksal Mustafa Ağaçyetiştiren, Hasan İlhan, Kamil Tunç, Kenan Döngel, Muhammed Ali Ocak, Mustafa Cihan, Raşit Yücel, Serdar Amak, Uğur Korkmaz, Yunus Emre Duran ve Mesut Yaşar şehit olmuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Adliye binası görüntü

-Mahkum araçlarından görüntü

-Şehitlerin davasını takip için bayrağıyla gelen Fevzi Kurtoğlu ile röportaj

-Genel detay

Haber - Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,DHA)

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