DHA YURT;ZONGULDAK'TA MADEN İŞÇİLERİ OCAKTAN ÇIKMAMA EYLEMİ BAŞLATTI

ZONGULDAK\'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu\'nda (TTK) çalışan maden işçileri, kurumun özelleştirilmesinin önünü açan torba yasa tasarısını protesto için maden ocağından çıkmama eylemi başlattı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu\'nda kabul edilen torba yasa tasarısının, \'TTK ile Türkiye Kömür İşletmeleri, uhdelerinde bulunan maden ruhsat sahalarını işletmeye, işlettirmeye, bunları bölerek yeni ruhsat talep etmeye ve bu ruhsatları ihale etmeye yetkilidir\' şeklindeki 58\'inci maddesi, Zonguldak\'ta tepki çekmişti. Genel Maden İşçileri Sedikası (GMİS), geçen cuma günü yaklaşık 4 bin madenci ile birlikte, kurumun özelleştirilmesinin önünü açan tasarıya basın açıklaması yaparak tepki göstermişti. Madenciler, bugün de tasarıya tepki için maden ocağından çıkmama eylemi başlattı. Kuruma bağlı müessese müdürlüklerine ait maden ocaklarında gece 24.00-08.00 vardiysında çalışan işçiler, sabah mesaileri bitmesine rağmen yer üstüne çıkmadı. Gündüz 08.00.16.00 vardiyası için iş yerlerine giden madenciler ise arkadaşlarının yukarıya çıkmaması üzerine ocak önünde beklemeye başladı.

GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, sendikanın eylem kararı almadığını, işçilerin kendilerinin örgütlenerek böyle bir eylem başlattığını söyledi. Sendika olarak acil toplantı yaptıklarını belirten Demirci, toplantının ardından gerekli açıklamayı yapacaklarını kaydetti.

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Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)