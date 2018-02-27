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DHA YURT;ZONGULDAK'TA KAÇAK OCAKTA GAZDAN ZEHİRLENEN 2 İŞÇİ ÖLDÜ

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, kaçak maden ocağında karbondioksit gazından zehirlenen 2 işçi hayatını kaybetti

27 Şubat 2018 12:05

ZONGULDAK\'ın Kozlu ilçesinde, kaçak maden ocağında karbondioksit gazından zehirlenen 2 işçi hayatını kaybetti.
Olay, saat 2.30 sıralarında Kozlu ilçesi Ören köyü yolu mevkiinde meydana geldi. Kaçak maden ocağında çalışan 2 işçinin karbondioksit gazından zehirlendiği ihbarı üzerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekibi, gaz maskeleriyle girdikleri ocaktan Hasan Okumuş (47) ve Hayrettin Akdermioğlu\'nu dışarı çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 2 işçinin hayatını kaybettiği tespit edildi. 

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Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)-
 

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