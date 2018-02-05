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DHA YURT:ZEYTİN DALI HAREKATI'NDA ŞEHİT OLAN 5 ASKER MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik sürdürdüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'da tanka düzenlenen saldırıda şehit olan 5 askerin cenazesi, Gaziantep'te düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı

05 Şubat 2018 12:37

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/YPG\'ye yönelik sürdürdüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\'da tanka düzenlenen saldırıda şehit olan 5 askerin cenazesi, Gaziantep\'te düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.
Harekatın 15\'inci günü olan 3 Şubat Cumartesi günü Şeyh Horoz bölgesinde, PKK/YPG\'li teröristlerin tanka düzenlediği saldırıda şehit olan Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu, Uzman Çavuşlar Fırat Karaca ve Ufuk Aktağ, Uzman Onbaşı Halil İbrahim Aygül ve Sözleşmeli Er Nurullah Seçen\'in cenazeleri, yapılan otopsilerinin ardından Gaziantep Havalimanı\'na getirildi. Burada şehitler için uğurlama töreni düzenlendi. Törene, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Ak Parti Milletvekili Mehmet Erdoğan, 5\'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak ile protokol üyeleri ve askerler katıldı. Şehitlerin Türk bayraklarına sarılı tabutları, askeri manga tarafından Türk Hava Kuvvetleri\'ne ait 2 uçağa taşındı. Şehitler toprağa verilmek üzere memleketlerine uğurlandı.
Şehitlerden Muhammed Cihangir Çubukçu Şanlıurfa\'da, Fırat Karaca Muş\'ta, Halil İbrahim Aygül Çorum\'un Alaca ilçesinde, Ufuk Aktağ Giresun\'un Şebinkarahisar ilçesinde, Nurullah Seçen ise Konya\'nın Ereğli ilçesinde toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü
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- Gaziantep Havalimanı
- Uğurlama töreni
- Törene katılanlar
- Tabutlarının uçağa taşınması
- Genel ve detay görüntüler
(Haber- Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ, Mücahit YOLCU, Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 384 MB

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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