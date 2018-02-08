DHA YURT:ZEYTİN DALI HAREKÂTI'NDA 20'NCİ GÜN; 1028 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG\'li ve DEAŞ\'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda 20\'nci güne girildi. Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1028\'e yükseldi.

20 Ocak\'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı\'nda kapsamında gece Kilis ve Hatay\'ın hudut karakollarından Afrin kırsalındaki terör mevzileri vuruldu. Hatay\'ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinin karşısına düşen Cinderes bölgesine gece boyunca top atışları yapıldı.

TSK birlikleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurları tarafından yürütülen operasyonla ilgili yapılan açıklamada bugüne kadar 1028 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle dendi:

\"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre; 8 Şubat 2018 tarihinde, 29 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1028 olmuştur.\"

KAMYONUN BRANDAYLA ÖRTÜLÜ KASASINDAN 177 KAÇAK ÇIKTI

ERZİNCAN’da sürücsünün kontrol noktasını fark edince kaçmaya çalıştığı ve kısa süreli takibin ardından durdurulan kamyonun brandayla örtülü kasasından, 177 kaçak çıktı.

Erzincan-Erzurum karayolunda. sürücüsü polis kontrol noktasını fark eden kamyonunun Akyazı Kavşağı’ndan dönüp havaalanı istikametine gittiği belirlendi. Kamyon, kısa süreli takibin ardından durduruldu. Nevzat S.\'nin (52) kullandığı araçta arama yapıldı. Brandayı kaldıran polis ekipleri, ahşap ve demir direklerle iki kat haline getirilen kasada, kaçaklarla karşılaştı. Polis kontrol noktasına getirilen kamyondan indirilen Afgan ve Pakistan uyruklu, 3’ü çocuk, 4’ü kadın, toplam 177 kaçak, İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne gönderildi. Gözaltına alınan kamyon şoförü Nevzat S. ise emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Kaçakların kamyon içerisindeki görüntüleri

-Kaçakların indirilişleri

-Kaçaklardan genel detay görüntü

-Kaçakların açıklamaları

-Kamyondan genel detay görüntü

(Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)-

